Северный флот провел учения в Баренцевом море на фоне маневров НАТО

Фото: Лев Федосеев / ТАСС

Служащие Северного флота России приняли участие в учениях по поиску и уничтожению подводной лодки условного противника, маневры прошли в акватории Баренцева моря, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу флота.

«Большие противолодочные корабли «Североморск» и «Адмирал Левченко» в составе корабельной поисково-ударной группы отработали уничтожение подводной лодки условного противника в Баренцевом море», — рассказали в пресс-службе.

Субмариной условного противника, на которой отрабатывались операции, была одна из многоцелевых атомных подлодок Северного флота. По сценарию учений она должна была остаться незамеченной, «преодолеть противолодочный рубеж и атаковать противника». Лодку «условно уничтожили совместной торпедной атакой противолодочных кораблей», рассказали представители флота.

Маневры проходили в течение нескольких дней. После их окончания корабли «Североморск» и «Адмирал Левченко» вернулись в пункт базирования.

Учения Северного флота России прошли параллельно с маневрами НАТО Dynamic Mongoose, которые начались 13 июня в северной части Атлантического океана. На них военные блока также отрабатывают перехват и уничтожение подводных лодок. Участвовать в маневрах альянса должны три подлодки, 11 кораблей, 16 противолодочных самолетов ВМС США, флотов Великобритании, Германии, Франции, Канады, Норвегии, Дании, Нидерландов и Португалии.