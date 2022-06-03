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Лукашенко рассказал о создании информационного «спецназа» в Белоруссии

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Белоруссии из-за «плохой» работы в информационном поле будет создан «спецназ» для борьбы в информационной войне, заявил президент страны Александр Лукашенко во время общения с журналистами. Стенограмма опубликована на его сайте.

«Недавно в Минобороны был и недавно проводил совещание по поводу информационных, психологических и прочих операций и так далее. Пока мы недотягиваем. Все вы (журналисты. — РБК) будете заниматься честно этим. Мое требование было одно — это не должны быть фейки», — сказал Лукашенко. «Сила в правде», — добавил он и указал, что власти уже занимаются формированием информационного «спецназа».

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31 мая Лукашенко проводил совещание по вопросу совершенствования информационной политики. На нем он заявил о необходимости противодействовать влиянию «коллективного Запада» в сфере информации, научиться «вести контрпропаганду против той пропаганды, которая развернута» против Белоруссии.

«Любая война, прежде всего негорячая, гибридная война, это борьба за умы людей. И мы должны защитить наших людей. <...> мы должны уметь вести контрпропаганду, как ее называли раньше в Советском Союзе. Я и сегодня не отказываюсь от этого. Да, не надо бояться этого слова — пропаганда. Мы пропагандируем лучшее, агитируем за лучшее», — заявил Лукашенко.

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Белоруссия Александр Лукашенко информационные войны

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии

30 августа 1954 года
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