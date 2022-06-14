Politico узнало о намерении ЕК рекомендовать кандидатуру Украины в ЕС
Еврокомиссия намерена рекомендовать предоставить Украине статус страны — кандидата в ЕС, сообщает издание Politico со ссылкой на нескольких чиновников, знакомых с ходом обсуждения этого вопроса.
По мнению ЕК, своим решением она должна послать России сигнал, что у нее не получится вернуть Украину в сферу своего влияния.
«Еврокомиссия не забыла, что Украина — единственная страна в Европе, где погибли люди, где стреляли в людей, потому что они были на улицах с флагами ЕС», — сказал один из высокопоставленных чиновников. «Теперь мы не можем сказать им: «Извините, ребята, вы размахивали не тем флагом», — добавил он.
Чтобы Киев получил статус кандидата, необходимо согласие всех 27 стран — членов ЕС — они должны рассмотреть этот вопрос на саммите в Брюсселе на следующей неделе. По словам чиновников и дипломатов, по крайней мере три страны по-прежнему возражают, указывает издание. Как сообщал Bloomberg, против выступают, в частности, Дания и Нидерланды.
Сторонники вступления Украины в Евросоюз в свою очередь считают, что откладывание решения по заявке Киева «глубоко деморализует Украину».
Некоторые лидеры, в том числе президент Франции Эмманюэль Макрон, напоминает Politico, предложили предоставить Украине «какой-то промежуточный статус, который укрепит ее отношения с ЕС». По словам Макрона, даже если она станет страной-кандидатом, в соответствии со всеми процедурами ей потребуется более десяти лет, чтобы войти в ЕС.
Ранее лидер Европейской народной партии в Европарламенте Манфред Вебер выразил поддержку предоставлению Украине статуса кандидата на вступление в ЕС. Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, говоря о такой перспективе, в свою очередь заявил, что «у одних получится, у других — нет».
По данным Bloomberg, ЕК должна определиться 17 июня, затем лидеры обсудят заявку 23–24 июня на основе рекомендации.
Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе в конце февраля, спустя несколько дней после начала российской военной операции. В апреле власти передали Брюсселю заполненный опросник для получения статуса кандидата. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала рассмотреть заявку Киева уже летом.
В российском МИДе назвали «подлыми» заявления европейских политиков, что Украина пока не может претендовать на статус кандидата. «Они обещали вступление Украины в свои ряды каждый год. Они каждый год говорили, что «теперь еще на полшага, еще на полсантиметра, еще на один миллиметр вы ближе к своей заветной цели, которую мы вам же навязали», эта самая евроинтеграция», — указала официальный представитель ведомства Мария Захарова. Сама Москва сначала не возражала против вступления Украины в ЕС, однако впоследствии изменила свою позицию.