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Премьер Португалии призвал ЕС помочь Украине, а не вести дебаты о статусе

Статус кандидата на вступление в ЕС не решит насущных проблем Украины, при этом «велик риск создать ложные ожидания, которые обернутся горьким разочарованием», считает Антониу Кошта
Фото: Susana Vera / Reuters
Фото: Susana Vera / Reuters

ЕС должен сосредоточиться на оказании помощи Украине, а не на дебатах о том, следует ли предоставлять ей статус страны — кандидата на вступление в союз, считает премьер-министр Португалии Антониу Кошта. Такое мнение он высказал в интервью газете Financial Times.

По его словам, этот статус не решит насущных проблем Украины, при этом «велик риск создать ложные ожидания, которые обернутся горьким разочарованием». Помимо того, Кошта опасается, что Евросоюз своими действиями продемонстрирует лишь разногласия в Брюсселе по вопросу членства Украины, преподнеся тем самым «подарок» российскому президенту Владимиру Путину.

Португальский премьер не возражает против присоединения Киева к союзу в перспективе, но убежден, что в первую очередь нужно «отреагировать на чрезвычайную ситуацию, в которой сейчас живут Украина и украинский народ». По его словам, даже если она получит статус кандидата, насущные потребности страны еще предстоит удовлетворить.

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«Я стремлюсь к тому, чтобы на следующем заседании Европейского совета было дано четкое обязательство о срочной поддержке и была создана долгосрочная платформа для помощи в восстановлении Украины», — сказал Кошта, отметив, что главное «не юридические дебаты об Украине, а практические поставки».

Ранее издание Politico со ссылкой на нескольких чиновников, знакомых с ходом обсуждения, сообщило, что ЕК склонна рекомендовать предоставить Украине статус страны — кандидата в ЕС. Она должна принять решение 17 июня, после чего лидеры стран ЕС обсудят его 23–24 июня. Несколько стран не согласны с предоставлением Киеву статуса кандидата.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на членство в Евросоюзе в конце февраля, спустя несколько дней после начала российской военной операции. В апреле Киев передал Брюсселю заполненный опросник, чтобы стать кандидатом. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен пообещала рассмотреть украинскую заявку уже летом.

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Россия сначала не возражала против вступления Украины в ЕС, однако впоследствии изменила свою позицию. В частности, глава российского МИДа Сергей Лавров заявлял, что сомневается в безобидности желания Киева стать частью ЕС. По его словам, Евросоюз «из конструктивной экономической платформы» превратился «в агрессивного воинствующего игрока, который заявляет о своих амбициях далеко за пределами европейского континента».

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Елена Чернышова
Португалия премьер-министр вступление в ЕС Украина
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