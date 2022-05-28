Зеленский потребовал у Нидерландов ответить, «есть ли Украине место в ЕС»
Киев хочет, чтобы премьер-министр Нидерландов Марк Рютте выразил более четкую позицию по вопросу вступления Украины в Евросоюз. Об этом в интервью передаче Nieuwsuur на канале NOS заявил украинский президент Владимир Зеленский.
Журналистка напомнила, что несколько недель назад Рютте в обращении к украинскому парламенту назвал Украину «частью европейской семьи», но ничего не сказал о членстве страны в ЕС.
Зеленский в ответ сообщил, что на днях говорил с премьером Нидерландов по телефону и поблагодарил его за помощь, которую страна оказывает Украине. «Но что касается ЕС, вы молчали обо всем, что мы хотели услышать. <...> Если вы думаете, что нам не место в ЕС, вы должны четко об этом сказать», — передал он содержание разговора.
По словам Зеленского, Рютте ответил, что в ЕС есть место для Украины, но для вступления «нужно пройти определенные этапы». Президент Украины согласился, что в стране необходимо провести реформы: «Это то, что мы делаем не для ЕС, а для себя. Мы хотим их реализовать».
Ранее на этой неделе Рютте, выступая в парламенте Нидерландов, назвал маловероятным скорое получение Украиной статуса кандидата в члены Евросоюза. По его словам, страна была «очень далека» от этого до начала российской военной операции. К тому же, считает Рютте, многим государствам не понравилось бы скорое вступление Украины в ЕС — это было бы несправедливо по отношению к странам Западных Балкан, которые намного дольше претендуют на то, чтобы стать кандидатами.
Между Евросоюзом и Украиной действует соглашение об ассоциации; в Конституции страны закреплено стремление к вступлению в ЕС и НАТО. 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском союзе — он считает, что обращение нужно рассмотреть как можно скорее. Рютте после этого указывал, что ускоренной процедуры вступления в ЕС не существует.