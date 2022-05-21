Клишас заявил, что Россия будет платить по решениям ЕСПЧ только в рублях

Россия будет выплачивать компенсации по уже вынесенным решениям Европейского суда по правам человека только в рублях, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас в Telegram.

«Договорились с коллегами в Госдуме о внесении поправки в наш законопроект о «разводе» с ЕСПЧ, что по решениям которые уже вынесены в отношении России (на дату выхода из Совета Европы) выплаты будут производится только в рублях, при этом будет запрещено производить выплаты на счета в недружественных странах», — написал сенатор, уточнив, что поправки в документ планируется внести ко второму чтению.

16 марта депутаты и сенаторы от «Единой России» Павел Крашенинников, Даниил Бессарабов, Владимир Полетаев и сам Клишас внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий отказ от выплат по решениям ЕСПЧ с 1 января 2023 года. Кроме того, парламентарии предложили не исполнять решения ЕСПЧ, принятые после 16 марта.

В этот день Комитет министров Совета Европы принял решение исключить Россию из своего состава. За день до этого российский МИД уведомил Совет Европы о решении выйти из организации. Глава делегации России в ПАСЕ Петр Толстой тогда заявил, что Россия покинула Совет Европы по своей воле, решение было «взвешенным и обдуманным». Также в России решили денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека, еще четыре конвенции, а также ряд документов, «не отвечающих интересам» страны. С 16 сентября Москва перестанет быть стороной документа.