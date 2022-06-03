Степашин рассказал о работе над альтернативой ЕСПЧ
В России начали создавать альтернативный вариант Европейского суда по правам человека, сообщил председатель Ассоциации юристов России Сергей Степашин, передает «Интерфакс». Степашин в 1990-х годах возглавлял ФСБ, Минюст и правительство, а в 2000-х — Счетную палату.
«Мы сейчас запустили механизм создания рабочей группы, нас уже поддержали силовые структуры, администрация президента», — сказал он на заседании президиума и правления ассоциации в здании Минюста.
В рабочую группу во главе со Степашиным войдут представители Минюста, Следственного комитета, администрации президента, ее сформируют до конца июня.
«Мы планируем в течение года провести работу», — сообщил глава Ассоциации юристов России.
Степашин уточнил, что обсуждаются три варианта альтернативы ЕСПЧ: на площадке БРИКС, СНГ или Евразийского экономического сообщества. «С БРИКС, наверное, будет все сложнее, знаете, какое давление сейчас оказывает Америка на ту же Бразилию, на ту же Индию. Что касается ЕврАзЭС, то здесь есть варианты», — добавил он.
15 марта МИД России уведомил Совет Европы о решении выйти из организации. По словам главы российской делегации в ПАСЕ Петра Толстого, Москва покинула Совет Европы по своей воле, решение взвешенно. На следующий день Парламентская ассамблея Совета Европы проголосовала за исключение страны. Членство страны в СЕ давало право россиянам обращаться в ЕСПЧ.
Кроме того, Россия заявила о намерении денонсировать Европейскую конвенцию по правам человека. Она перестанет быть стороной документа с 16 сентября. ЕСПЧ продолжит рассматривать жалобы на нарушения прав со стороны России до этого же дня.
В середине мая в Госдуму был внесен законопроект, согласно которому российская сторона отказывается выполнять решения ЕСПЧ, принятые после 16 марта.