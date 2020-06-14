Топ-менеджера «дочки» Газпромбанка в Белоруссии обвинили в хищении

Против главы отделения Белгазпромбанка Сергея Кармызова заведено дело, ущерб от его действий оценили «в десятки тысяч долларов». Кармызов — член инициативной группы экс-руководителя банка, решившего баллотироваться в президенты

Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В отношении главы Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка (входит в группу российского Газпромбанка) Сергея Кармызова возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «Беларусь 1». Его обвиняют в хищении в особо крупном размере.

По данным телеканала, речь идет о манипуляциях с выдачей банковских кредитов, то есть, фактически, об их продаже. Отмечается, что потерпевшие оценили ущерб «в десятки тысяч долларов». Другие подробности телеканал не привел, отметив, что правоохранительные органы раскроют их позже.

Кармызов — член инициативной группы Виктора Бабарико, который ранее объявил о намерении баллотироваться на пост президента Белоруссии. С середины 2000 года до мая 2020 года Бабарико возглавлял Белгазпромбанк.

Как сообщает TUT.by, Кармызова задержали 12 июня вместе с координатором инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимиром Дударевым.