Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 11 июня
USD ЦБ: 68,62 (-0,06) Quote, 10 июн, 13:25
Курс евро на 11 июня
EUR ЦБ: 77,92 (+0,57) Quote, 10 июн, 13:25
Лойс, краш и постирония: словарь поколения Z Совместный проект, 03:43 Reuters сообщил о гибели 60 человек на северо-востоке Нигерии Общество, 03:40 Топ-менеджера «дочки» Газпромбанка в Белоруссии обвинили в хищении Политика, 03:30 Четверо мужчин пропали без вести с перевернувшегося катера на Камчатке Общество, 03:05 Эксперты объяснили снижение смертности в России на фоне пандемии Общество, 03:01 В Атланте начали расследование после убийства афроамериканца полицейскими Общество, 02:49 В Киеве заявили о непричастности Байдена к рекордной на Украине взятке Политика, 02:11 В России вступил в силу закон об отмене «банковского роуминга» Финансы, 01:45 Латынина извинилась за фейковое письмо о ситуации с COVID-19 в Татарстане Общество, 01:13 Три кита здоровья будущих отцов РБК и STADA, 01:06 В РПЦ поддержали предложение омбудсмена об ограничении абортов Общество, 00:46 В Анапе полицейские застрелили подозреваемого в ограблении банка Общество, 00:36 «Наполи» прошел «Интер» и стал вторым финалистом кубка Италии по футболу Спорт, 00:21 Гоша Куценко вступился за актера Ефремова после смертельного ДТП Общество, 00:14
Политика ,  
0 

Топ-менеджера «дочки» Газпромбанка в Белоруссии обвинили в хищении

Против главы отделения Белгазпромбанка Сергея Кармызова заведено дело, ущерб от его действий оценили «в десятки тысяч долларов». Кармызов — член инициативной группы экс-руководителя банка, решившего баллотироваться в президенты
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

В отношении главы Могилевской областной дирекции Белгазпромбанка (входит в группу российского Газпромбанка) Сергея Кармызова возбуждено уголовное дело, сообщает телеканал «Беларусь 1». Его обвиняют в хищении в особо крупном размере.

По данным телеканала, речь идет о манипуляциях с выдачей банковских кредитов, то есть, фактически, об их продаже. Отмечается, что потерпевшие оценили ущерб «в десятки тысяч долларов». Другие подробности телеканал не привел, отметив, что правоохранительные органы раскроют их позже.

В Белоруссии задержали топ-менеджеров «дочки» Газпромбанка
Политика
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

Кармызов — член инициативной группы Виктора Бабарико, который ранее объявил о намерении баллотироваться на пост президента Белоруссии. С середины 2000 года до мая 2020 года Бабарико возглавлял Белгазпромбанк.

Как сообщает TUT.by, Кармызова задержали 12 июня вместе с координатором инициативной группы Виктора Бабарико по Могилевской области Владимиром Дударевым.

11 июня в головном офисе Белгазпромбанка прошли обыски. Сотрудники Комитета государственного контроля (КГК) Белоруссии изъяли более $4 млн, а также ценные бумаги на сумму более $500 тыс. Были задержаны 15 человек — топ-менеджеры, в том числе заместители руководителя Белгазпромбанка, а также представители коммерческих структур (в основном бывших сотрудников банка). Ведомство также заявило, что Бабарико причастен к противоправной деятельности, которые повлекли к обыскам и возбуждении уголовных дел. Дела заведены по ст. 235 (легализация средств, добытых преступным путем в особо крупном размере) и ст. 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере).

В банк «Газпрома» пришли с обысками по делу соперника Лукашенко. Главное
Политика
Виктор Бабарико

Газпромбанк и «Газпром» (компаниям принадлежит по 49,8% акций в белорусском банке) заявили, что 11 июня Нацбанк Белоруссии незаконно назначил и.о. председателя правления Белгазпромбанка, а также и.о. зампреда, в то время как полномочные члены правления финансового учреждения были задержаны. Российские компании считают, что эти действия затрагивают права и интересы российских акционеров белорусского банка, а также интересы клиентов и вкладчиков.

По словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, проверка в банке велась с 2016 года. Выдвижение Бабарико на выборы, которые назначены на 9 августа, он связал с расследованием: «Чего полез — потому что понял, что к нему придут и наденут наручники».

Соперник Лукашенко назвал рейдерством обыски в «дочке» «Газпрома»
Политика
Виктор Бабарико

Бабарико в интервью РБК назвал задержания топ-менеджеров Белгазпромбанка рейдерским захватом со стороны государства. Процесс направлен против него лично, считает Бабарико. Среди задержанных есть и его друзья, которых обвинили в уклонение от уплаты налогов, потому что у них на хранении есть деньги потому что у них на хранении есть его деньги, заявил Бабарико. Отказываться от участия в президентской кампании он не намерен.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: Белоруссия, Виктор Бабарико, «Газпромбанк», выборы
Материалы по теме
Лукашенко заявил о задержании 15 человек по делу Белгазпромбанка
Общество
«Газпром» счел незаконной смену руководства Белгазпромбанка
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter