Киев напомнил о санкциях из-за выдачи российских паспортов в Донбассе

Киев напомнил о санкциях из-за выдачи российских паспортов в Донбассе

Предоставленное жителям ЛНР и ДНР гражданство никогда не будет признано Украиной и «всем цивилизованным миром», предупредили в Киеве. Ранее российское МВД начало выдавать первые паспорта жителям Донбасса по упрощенной схеме

Начало выдачи российских паспортов в Донбассе является «сознательно провокационным актом». Об этом сообщила пресс-секретарь украинского МИДа Екатерина Зеленко, передает УНН.

«Кремлевский режим и его марионетки начинают ускоренно выдавать гражданство России украинцам на оккупированных территориях Донбасса», — написала она в своем Twitter. Зеленко добавила, что Киев продолжает разрабатывать санкции против России из-за выдачи гражданства.

В конце апреля Москва упростила процедуру оформления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он объяснил такую меру гуманитарными целями защиты прав и свобод жителей этого региона.

Киев обвинил Москву в ведении «гибридной войны» и предупредил о проработке ответных шагов. В начале июня в Верховную раду внесли законопроект о конфискации имущества у тех жителей Донбасса, которые имеют российский паспорт.