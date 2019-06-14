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Alibaba $190 (+18,59%) прогноз QBF к 01.12.19
Доллар/Швейцарский франк ₣0,95 (-4,4%) прогноз JP Morgan к 10.06.20
Broadcom Limited $370 (+33,06%) прогноз Jefferies к 23.04.20
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Политика ,  
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Киев напомнил о санкциях из-за выдачи российских паспортов в Донбассе
Предоставленное жителям ЛНР и ДНР гражданство никогда не будет признано Украиной и «всем цивилизованным миром», предупредили в Киеве. Ранее российское МВД начало выдавать первые паспорта жителям Донбасса по упрощенной схеме

Начало выдачи российских паспортов в Донбассе является «сознательно провокационным актом». Об этом сообщила пресс-секретарь украинского МИДа Екатерина Зеленко, передает УНН.

«Кремлевский режим и его марионетки начинают ускоренно выдавать гражданство России украинцам на оккупированных территориях Донбасса», — написала она в своем Twitter. Зеленко добавила, что Киев продолжает разрабатывать санкции против России из-за выдачи гражданства.

В конце апреля Москва упростила процедуру оформления российского гражданства жителям самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Он объяснил такую меру гуманитарными целями защиты прав и свобод жителей этого региона.

Общество
МВД начало выдачу российских паспортов жителям Донбасса

Киев обвинил Москву в ведении «гибридной войны» и предупредил о проработке ответных шагов. В начале июня в Верховную раду внесли законопроект о конфискации имущества у тех жителей Донбасса, которые имеют российский паспорт.

С 14 июня в двух пунктах на границе между Россией и Украиной уже началась выдача новых российских паспортов.

Политика
Киев пообещал сюрприз в ответ на «паспортный бандитизм» Кремля

Автор: Анна Трунина
Теги: МИД Украины, Киев, Донбасс
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