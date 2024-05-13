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Военная операция на Украине ,  
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Из двух городов Сумской области начали эвакуацию

Из Белополья и Ворожбы в Сумской области начали эвакуацию
Сюжет
Военная операция на Украине
Власти начали эвакуировать жителей из городов Белополье и Ворожба. Глава администрации пояснил, что «это заблаговременная добровольная эвакуация». Эвакуация идет и в Харьковской области, о продвижении в которой сообщало Минобороны

Власти Сумской области начали эвакуацию из городов Белополье и Ворожба, сообщается в телеграм-канале областной военной администрации.

«Это не принудительная, а заблаговременная добровольная эвакуация из населенных пунктов, где значительно увеличилось количество обстрелов», — пояснил глава администрации Владимир Артюх.

ВСУ объявили о переброске резервов на харьковское направление
Политика
Фото:Александр Ратушняк / Reuters

Эвакуация идет и в Харьковской области. Утром 13 мая глава военной администрации Олег Синегубов сообщил, что всего удалось эвакуировать 5762 человека, из них 1695 — из Чугуевского района, 2589 — из Харьковского, 44 — из Богодуховского. Позднее он уточнил, что планируется вывезти еще около 1600 человек.

Минобороны России подчеркивает, что наносит удары только по военным и энергетическим объектам Украины.

10 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о начале наступления российских войск в Харьковской области. 12 мая главком ВСУ Александр Сырский сообщил, что обстановка на харьковском направлении «существенно обострилась». «В настоящее время там продолжаются бои в приграничных районах вдоль государственной границы с РФ. Обстановка сложная, но силы обороны Украины делают все, чтобы удержать оборонные рубежи и позиции», — рассказал он. Российские военные имеют «тактический успех» на харьковском направлении, где идут бои в том числе близ приграничного Волчанска, откуда также объявлена эвакуация, заявили позднее в Генштабе ВСУ. Зеленский накануне сказал, что часть сел близ российской границы, ранее находившихся в серой зоне, оказалась в зоне боевых действий. «Продолжаются оборонительные бои, жестокие бои на значительной части нашей пограничной полосы», — заявил он. 13 мая ВСУ объявили о переброске резервов на это направление.

11 мая Минобороны России отчиталось о взятии под контроль пяти населенных пунктов в Харьковской области: Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. На следующий день ведомство заявило, что войска контролируют еще четыре населенных пункта: Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково. В понедельник ведомство отчиталось об улучшении тактического положения близ Волчанска, а также населенных пунктов Нескучное, Липцы и Веселое.

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Елена Чернышова
Сумская область эвакуация

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