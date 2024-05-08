 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Суд над Трампом ,  
0 

Суд по делу Трампа о секретных документах отложили на неопределенный срок

Суд отложил процесс по делу Трампа о секретных документах на неопределенный срок
Сюжет
Суд над Трампом
Дональд Трамп
Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Судья Эйлин Кэннон отложила судебный процесс по делу о секретных документах бывшего президента Дональда Трампа во Флориде на неопределенный срок, передает телеканал NBC.

Судебное разбирательство планировалось начать 20 мая, но его решили перенести до «разрешения множества взаимосвязанных вопросов досудебного производства» и в связи с законом о секретной информации (Classified Information Procedures Act, CIPA).

Дополнительные слушания по некоторым из нерешенных вопросов судья Кэннон запланировал на май и конец июля. Такой график будет означать, что дело вряд ли будет передано в суд до августа, отмечает NBC.

Суд отказал Трампу в прекращении дела о хранении секретных документов
Политика
Дональд Трамп

В США против Трампа заведено четыре уголовных дела. Одно из них касается секретных документов, которые политик хранил в своей резиденции во Флориде после ухода с поста главы государства. Среди тех документов были данные об обороноспособности и состоянии ядерных вооружений США и других стран, брифинги разведки, аналитические материалы.

Сам Трамп утверждает, что имел законное право хранить у себя секретные документы. «В рамках закона о президентских записях, являющегося гражданским, а не уголовным, я имел полное право хранить эти документы», — говорил он в июне 2023 года.

Обвинения против себя экс-президент назвал политическим преследованием и попыткой администрации действующего главы государства Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы».

Раскрой экосистему TECNO

Флагманские технологии  для продуктивной жизни

Выбрать смартфон

Съемка фото и видео  на профессиональном уровне

Выбрать смартфон

Производительность  и максимально выносливый аккумулятор

Выбрать смартфон

Яркий дизайн  и сбалансированные характеристики

Выбрать смартфон

Легкость и мощность для любых задач

Выбрать ноутбук

Чистый звук и улучшенная эргономика

Выбрать наушники

Реклама, TECNO Mobile Limited.

Теги
Персоны
Дональд Трамп секретные документы уголовное дело США
Трамп Дональд фото

Трамп Дональд

45-й президент США, предприниматель, политик
14 июня 1946 года
Материалы по теме
Трамп стал лидером на праймериз в Индиане
Политика
Трамп вмешался в конфликт внутри конгресса США из-за помощи Украине
Политика
Как Дональд Трамп превратил в шоу выбор вице-президента в свою команду
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 8 мая
EUR ЦБ: 98,31 (-0,17) Инвестиции, 07 мая, 16:45 Курс доллара на 8 мая
USD ЦБ: 91,12 (-0,19) Инвестиции, 07 мая, 16:45
Пострадавшим от краха FTX полностью компенсируют средства Крипто, 12:38
Кремль усомнился в правдивости данных СБУ о покушении на Зеленского Политика, 12:34
Организаторы концертов опровергли данные о приезде Канье Уэста летом Общество, 12:31
Спрос на аренду жилья в Москве начал снижаться после месяцев ажиотажа Недвижимость, 12:27
Обладатель Кубка Гагарина в составе СКА подписал контракт с «Трактором» Спорт, 12:26
Компании теряют миллионы: что не так с перевозкой скоропортящихся грузов Pro, 12:23
На Украине заочно арестовали экс-главу фонда госимущества Сенниченко Политика, 12:22
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Дрон-камикадзе повредил грузовик в Малиновке Белгородской области Политика, 12:17
МИД счел подстрекательством слова о праве Киева атаковать Крымский мост Политика, 12:13
Кремль предупредил об огромной опасности ввода войск НАТО на Украину Политика, 12:11
Цена нефти Brent упала ниже $82 за баррель впервые с 13 марта Инвестиции, 12:08
Глава Кузбасса ответил на сообщения о его назначении в правительство Политика, 12:05
Минздрав Бельгии рекомендовал запретить работу аэропорта Брюсселя ночью Общество, 12:03
РУСАДА заявило об отказе принимать допинг-пробы с Игр дружбы за рубежом Спорт, 12:01