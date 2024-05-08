Суд отложил процесс по делу Трампа о секретных документах на неопределенный срок

Суд по делу Трампа о секретных документах отложили на неопределенный срок

Дональд Трамп (Фото: Win McNamee / Getty Images)

Судья Эйлин Кэннон отложила судебный процесс по делу о секретных документах бывшего президента Дональда Трампа во Флориде на неопределенный срок, передает телеканал NBC.

Судебное разбирательство планировалось начать 20 мая, но его решили перенести до «разрешения множества взаимосвязанных вопросов досудебного производства» и в связи с законом о секретной информации (Classified Information Procedures Act, CIPA).

Дополнительные слушания по некоторым из нерешенных вопросов судья Кэннон запланировал на май и конец июля. Такой график будет означать, что дело вряд ли будет передано в суд до августа, отмечает NBC.

В США против Трампа заведено четыре уголовных дела. Одно из них касается секретных документов, которые политик хранил в своей резиденции во Флориде после ухода с поста главы государства. Среди тех документов были данные об обороноспособности и состоянии ядерных вооружений США и других стран, брифинги разведки, аналитические материалы.

Сам Трамп утверждает, что имел законное право хранить у себя секретные документы. «В рамках закона о президентских записях, являющегося гражданским, а не уголовным, я имел полное право хранить эти документы», — говорил он в июне 2023 года.

Обвинения против себя экс-президент назвал политическим преследованием и попыткой администрации действующего главы государства Джо Байдена «вновь сфальсифицировать выборы».