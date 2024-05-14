В обрушившемся доме в Белгороде разберут два подъезда

Фото: Павел Колядин / ТАСС

Специалисты разберут два подъезда в многоквартирном жилом доме на улице Щорса в Белгороде, который частично обрушился в результате обстрела 12 мая. Об этом сообщил в телеграм-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что в результате обстрела обрушились часть секций квартир в третьем подъезде, а также лестничный пролет. Оставшуюся часть третьего, а также второй подъезд 15 мая начнут разбирать. В этих подъездах, по словам губернатора, находится 89 квартир. Имущество их жильцов опишут.

Строители, волонтеры и участники территориальной самообороны постараются отыскать и собрать документы и ценные вещи, которые еще возможно идентифицировать, их вернут владельцам, заверил Гладков.

Дом, по словам губернатора, восстановят на том же месте и по тому же проекту. Он пояснил, что при изучении документов специалисты выяснили, что дом представляет собой несколько близко стоящих зданий, которые «не привязаны друг к другу».

«[Это] в какой-то части облегчает задачу. Окончательное решение будет принято после того, как проведем разбор подъездов и обследуем фундамент. Надеюсь, у нас получится максимально быстро приступить к строительству», — добавил Гладков.

Периметр дома временно опечатают и закроют для посещения. Жильцов квартир в неповрежденных подъездах пустят обратно, после восстановления подачи горячей воды. Гладков уточнил, что власти рассчитывают на завершение этих работ к 17 мая.

Тем, кто лишился квартир и не имеет возможности остаться у родственников, помогут со съемом жилья. В качестве альтернативы жильцам предложат остаться в пунктах временного размещения. Всем собственникам дома, в том числе потерявшим имущество, пообещали компенсации.

Многоквартирный жилой дом на улице Щорса в крупнейшем районе Белгорода Харьковская гора был поврежден фрагментами одной из сбитых ракет «Точка-У». В здании обрушился один из подъездов с десятого по первый этаж. Позднее, после начала разбора завалов, обрушилась кровля, пострадали трое спасателей.

Жертвами обрушения, согласно последним данным, стали 17 человек, еще 20 пострадали.