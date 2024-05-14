Совфед отправил Путину представления по силовым министрам

Сенаторы завершили двухдневные консультации по кандидатам на посты глав МИДа и силовых ведомств, которые предложил Владимир Путин, и направят ему соответствующее письмо

Фото: council.gov.ru

Сенаторы единогласно приняли постановление о том, что консультации по предложенным президентом кандидатурам на должности глав Минобороны, МВД, МЧС, Минюста и МИД признаны состоявшимися. Постановление с сопроводительным письмом будет направлено президенту Владимиру Путину, сообщается в телеграм-канале верхней палаты.

Кандидат на должность министра обороны — Андрей Белоусов, главы МВД — Владимир Колокольцев, главы МЧС — Александр Куренков, министра юстиции — Константин Чуйченко, главы МИД — Сергей Лавров.

На должность директора Службы внешней разведки претендует Сергей Нарышкин, ФСБ — Александр Бортников, Росгвардии — Виктор Золотов, Федеральной службы охраны — Дмитрий Кочнев, Главного управления специальных программ президента — Александр Линец.

Путин выдвинул кандидатуры 12 мая, а консультации в Совфеде проходили в течение следующих двух дней. Единственным изменением по сравнению с прошлым руководящим составом стало предложение назначить Белоусова на место Сергея Шойгу, который возглавлял Минобороны с 2012 года, а теперь занимает должность секретаря Совета безопасности.

Белоусов — бывший первый вице-премьер (в новом правительстве на этот пост утвердили Дениса Мантурова), ранее был министром экономического развития и помощником президента по экономическим вопросам. В Кремле, объясняя выбор гражданского человека на должность главы военного ведомства, заявили, что «сегодня на поле боя побеждает тот, кто больше открыт для инноваций», и отметили возросший бюджет Министерства обороны и силового блока.