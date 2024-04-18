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Президент Колумбии выразил заинтересованность во вступлении в БРИКС

Президент Петро: Колумбия заинтересована во вступлении в БРИКС

Колумбия в скором времени может вступить в БРИКС в качестве полноправного участника, заявил президент страны Петро Густаво на встрече с бразильским коллегой Лулой да Силвой.

«Президент Петро выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена, а президент Лула приветствовал эту инициативу и пообещал продвигать кандидатуру Колумбии», — сообщили в МИД Бразилии, опубликовав совместное заявление лидеров двух стран.

Объединение БРИК было создано в рамках Петербургского международного экономического форума 2006 года Бразилией, Россией, Индией и Китаем по инициативе Владимира Путина. Первый саммит союза состоялся в 2009 году в Екатеринбурге. В 2010 году к объединению присоединилась ЮАР, союз стал называться БРИКС.

Летом 2023 года в организацию пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Однако Аргентина от вступления в БРИКС отказалась.

Цель БРИКС — коллективное увеличение темпов экономического роста стран-участниц и укрепление их позиций в мире за счет активного сотрудничества друг с другом.

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В начале марта помощник президента России, глава оргкомитета российского председательства в БРИКС Юрий Ушаков рассказал, что в объединение поступили новые заявки, но говорить о второй волне расширения пока рано. Он отметил, что на саммите в южноафриканском Йоханнесбурге в августе 2023 года было принято решение «определить модальности новой, особой категории государств — партнеров БРИКС», которые бы участвовали в сотрудничестве лишь по конкретным проектам. Ушаков не уточнил, от каких именно стран поступили заявки.

На встрече в ЮАР вступить в БРИКС пригласили шесть стран — Египет, Эфиопию, Иран, ОАЭ, Саудовскую Аравию и Аргентину. Все, кроме двух последних, официально присоединились к организации 1 января 2024 года.

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Теги
Колумбия Лула да Силва Бразилия БРИКС
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