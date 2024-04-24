Посол Шри-Ланки сообщила о планах страны вступить в БРИКС

Шри-Ланка заявила о планах вступить в БРИКС

Коломбо, Шри-Ланка (Фото: Ruwan Walpola v)

Шри-Ланка планирует вступить в БРИКС, сообщила посол страны в России Джанита Абейвикрема Лиянаге, передает ТАСС.

«Действительно, есть желание в ближайшем будущем вступить в БРИКС+, это даст возможность обеспечить безопасность как транспортную, так и продовольственную», — объяснила Лиянаге.

Неделей ранее, 18 апреля, президент Колумбии Петро Густаво выразил заинтересованность Колумбии в скорейшем вступлении в БРИКС в качестве полноправного члена.

Изначально в БРИКС входили Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Летом 2023 года в организацию пригласили Аргентину, Египет, Эфиопию, Иран, Саудовскую Аравию и ОАЭ. Однако Аргентина от вступления в БРИКС отказалась.

О планах вступить в БРИКС говорил лидер Венесуэлы Николас Мадуро. В марте 2024 года Мексика опровергла сообщения о намерении присоединиться к организации.