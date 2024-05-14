Депутат Ямпольская стала советником президента
Президент России Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую советником главы государства, соответствующий указ подписан, говорится на сайте Кремля.
Ямпольская родилась в 1971 году, в 1993-м окончила театроведческий факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС). С 1995 по 1997 год работала корреспондентом в газете «Известия». Ямпольская — член фракции «Единая Россия», возглавляет думский комитет по культуре с 2018 года. В Госдуму была избрана в сентябре 2016-го, в том же году заняла пост первого заместителя председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. 25 июля 2018 года была избрана главой комитете Думы по культуре вместо народного артиста России Станислава Говорухина, который умер в июне 2018-го.
Также она является членом президиума Совета при Президенте по культуре и искусству и была секретарем Союза кинематографистов. Входила в Общественный совет при Минобороны.
После ухода из «Известий» возглавляла отделы культуры в изданиях экс-главреда «Известий» Игоря Голембиовского «Новые Известия» (1998–2003) и «Русский курьер» (2003–2005). В 2005 году была шеф-редактором ежемесячной театральной газеты «Театрал» от «Новых Известий».
В 2006 году Ямпольская вернулась в «Известия», работала руководителем отдела культуры (до 2008 года), заместителем главного редактора (2008–2011). В декабре 2011 года была назначена главным редактором газеты «Культура», которая за два месяца до этого перестала выходить из-за финансовых трудностей.
После того как она возглавила издание, Ямпольская назвала выходившую до этого газету «чудовищной» и «сборником рецензий, зачастую крайне сомнительного качества». Она заявила, что газета расширит круг тем, в их число войдут общественная проблематика, религия и развлечения. После ее назначения некоторые журналисты покинули «Культуру» из-за несогласия с новой редакционной политикой. Ямпольская руководила газетой до 2016 года, когда перешла на работу в Думу.
Ямпольская — автор ряда книг о театре, в частности «Елена Майорова и ее демоны», «В поисках Олега Табакова».
После начала российской военной операции на Украине попала под санкции ЕС, США, Великобритании, Канады, Японии, Новой Зеландии.
За время законотворческой деятельности внесла ряд инициатив. В числе последних — законопроект, которым предполагается наделить Минкультуры правом регулировать вопрос доступа к книгам иноагентов в библиотеках.
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