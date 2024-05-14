 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Политика ,  
0 

Депутат Ямпольская стала советником президента

Владимир Путин назначил Елену Ямпольскую своим советником
Глава комитета Думы по культуре Ямпольская стала советником президента. Она член «Единой России», до Госдумы работала в «Известиях», возглавляла газету «Культура»
Елена Ямпольская
Елена Ямпольская (Фото: Сергей Карпухин / ТАСС)

Президент России Владимир Путин назначил главу комитета Госдумы по культуре Елену Ямпольскую советником главы государства, соответствующий указ подписан, говорится на сайте Кремля.

Ямпольская родилась в 1971 году, в 1993-м окончила театроведческий факультет Российского института театрального искусства (ГИТИС). С 1995 по 1997 год работала корреспондентом в газете «Известия». Ямпольская — член фракции «Единая Россия», возглавляет думский комитет по культуре с 2018 года. В Госдуму была избрана в сентябре 2016-го, в том же году заняла пост первого заместителя председателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи. 25 июля 2018 года была избрана главой комитете Думы по культуре вместо народного артиста России Станислава Говорухина, который умер в июне 2018-го.

Также она является членом президиума Совета при Президенте по культуре и искусству и была секретарем Союза кинематографистов. Входила в Общественный совет при Минобороны.

Путин назначил новый состав администрации президента
Политика
Владимир Путин

После ухода из «Известий» возглавляла отделы культуры в изданиях экс-главреда «Известий» Игоря Голембиовского «Новые Известия» (1998–2003) и «Русский курьер» (2003–2005). В 2005 году была шеф-редактором ежемесячной театральной газеты «Театрал» от «Новых Известий».

В 2006 году Ямпольская вернулась в «Известия», работала руководителем отдела культуры (до 2008 года), заместителем главного редактора (2008–2011). В декабре 2011 года была назначена главным редактором газеты «Культура», которая за два месяца до этого перестала выходить из-за финансовых трудностей.

После того как она возглавила издание, Ямпольская назвала выходившую до этого газету «чудовищной» и «сборником рецензий, зачастую крайне сомнительного качества». Она заявила, что газета расширит круг тем, в их число войдут общественная проблематика, религия и развлечения. После ее назначения некоторые журналисты покинули «Культуру» из-за несогласия с новой редакционной политикой. Ямпольская руководила газетой до 2016 года, когда перешла на работу в Думу.

Ямпольская — автор ряда книг о театре, в частности «Елена Майорова и ее демоны», «В поисках Олега Табакова».

После начала российской военной операции на Украине попала под санкции ЕС, США, Великобритании, Канады, Японии, Новой Зеландии.

За время законотворческой деятельности внесла ряд инициатив. В числе последних — законопроект, которым предполагается наделить Минкультуры правом регулировать вопрос доступа к книгам иноагентов в библиотеках.

В Эстонии рассматривают возможность отправки войск на Украину

Путин провел совещание Совбеза в обновленном составе. Видео

Плановые отключения горячей воды в Москве отложили из-за холодов

Госдума утвердила вице-премьеров нового правительства. Список

Бывшего министра экономики Казахстана приговорили к 24 годам за убийство жены

АвтоВАЗ поднял цены на модели Lada. Опубликован новый прайс-лист

На Украине сменили главу войск «Харьков» на фоне продвижения армии России

Володин: «Приезжающие в Россию мигранты должны знать русский язык»

Суд в Москве запретил распространять в интернете объявления о работе «для славян»

Что будет с акциями Yandex N.V.? Раскрыты условия обмена и выкупа

Белоусов высказался о ситуации с социальной поддержкой военных

МВД объявило в розыск правнучку советского летчика Валерия Чкалова

Кристина Орбакайте опубликовала архивное фото с матерью Аллой Пугачевой

В Москве квартиры стали чаще продавать со значительными скидками
Авторы
Теги
Персоны
Полина Мартынова Полина Мартынова
Елена Ямпольская Владимир Путин советник президента назначения
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года

Недвижимость

Для сдачи в аренду

получать пассивный доход

Для продажи

сохранить сбережения

На будущее

сформировать наследство
Читать
Материалы по теме
Путин назначил Дюмина и Патрушева своими помощниками
Политика
Путин назначил новый состав администрации президента
Политика
Путин предложил переназначить Лаврова, Колокольцева и главу ФСБ
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней


 

.

Лента новостей
Курс евро на 14 мая
EUR ЦБ: 98,85 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07 Курс доллара на 14 мая
USD ЦБ: 91,63 (—) Инвестиции, 13 мая, 17:07
Песков отказался назвать новый пост Шойгу понижением Политика, 12:21
Президент испанской Ла Лиги подтвердил переход Мбаппе в «Реал» Спорт, 12:18
Патрушева в администрации президента назначили куратором кораблестроения Политика, 12:15
Цены на какао обвалились на 22% в ожидании дождей в Африке и Азии Инвестиции, 12:06
Саратовского экс-министра посадили на пять лет из-за квартир для сирот Политика, 12:04
СПБ Биржа попробует разморозить бумаги из Гонконга без лицензии OFAC Финансы, 12:01
Оборот пиратских онлайн-кинотеатров в 2023 году в России составил $38 млн Технологии и медиа, 12:01
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
МЧС ответила на данные о поджоге квартиры «для изгнания демонов» Общество, 11:58
Актер Илья Любимов рассказал о работе с Полиной Гагариной Life, 11:54
СК назвал главу владельца утонувшего автобуса фиктивным гендиректором Общество, 11:52
Тарпищев фразой «еле уполз» оценил матч Медведева со 121-й ракеткой мира Спорт, 11:49
Оскар Де Ла Хойя выставил на продажу особняк в Лас-Вегасе за $20 млн Недвижимость, 11:42
Закрытая подписка, неденежная оплата: как провести допэмиссию акций АО Pro, 11:41
Володин раскритиковал российский футбол за засилье легионеров Спорт, 11:37