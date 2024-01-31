Улицкую лишили звания почетного профессора университета им. Менделеева

Улицкая в 2021 году стала почетным профессором РХТУ. Этого звания ее лишили прошлым летом, сообщили в университете. Писательница неоднократно выступала с антивоенными заявлениями

Людмила Улицкая (Фото: Alberto Ortega / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Писательницу Людмилу Улицкую лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета (РХТУ) имени Менделеева, следует из ответа вуза, который опубликовала в своем телеграм-канале глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

Звание было присвоено писательнице в 2021 году. Ямпольская заявила, что его «можно отменить, не обременяя судебные органы» и обратилась к вузу и Миноборнауки за разъяснениями.

В ответе РХТУ говорится, что члены Ученого совета (50 присутствующих их 57) единогласно приняли решение лишить Улицкую звания почетного профессора 30 августа 2023 года (выписка из протокола заседания есть у РБК). «Сообщаем, что Л.Е. Улицкая была лишена звания почетного профессора РХТУ им Д.И Менделеева решением Ученого совета университета от 30 августа 2023 года», — подтвердили РБК в вузе.

Улицкая — выпускница биологического факультета МГУ, два года она проработала в Институте общей генетики Академии наук СССР. Она одна из наиболее известных российских писателей — автор романов «Зеленый шатер», «Даниэль Штайн, переводчик», «Лестница Якова», «Искренне ваш Шурик», «Казус Кукоцкого», «Медея и ее дети». Улицкая — лауреат премий «Большая книга» и «Русский Букер», неоднократно называлась претендентом на Нобелевскую премию по литературе.

После начала военной операции на Украине Улицкая переехала в Германию, она неоднократно выступала с антивоенными заявлениями.