В Госдуме разъяснили предложение запретить вывески на иностранном языке

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 10 июня
EUR ЦБ: 62,09 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Курс доллара на 10 июня
USD ЦБ: 58,39 (-1,84) Инвестиции, 09 июн, 16:53
Число уроков истории в школах не увеличат из-за нового курса Политика, 15:30
Нейрокепка и искусственный интеллект: как сконцентрироваться на дороге Партнерский проект, 15:29
Лавров заявил о неготовности западных стран к «танго» с Россией Политика, 15:21
Беглов пообещал обустроить площадку для бездомных собак в Мариуполе Политика, 15:16
Российская звезда НХЛ заявил об отсутствии причин получать паспорт США Спорт, 15:12
Футболист сборной России покинул ЦСКА Спорт, 15:10
В Госдуме разъяснили предложение запретить вывески на иностранном языке Политика, 15:05
В МИДе отказались считать осужденных в ДНР иностранцев военнопленными Политика, 15:04
Угроза жизни за 500 руб.: как эффективно бороться с нарушениями ПДД Партнерский проект, 15:01
Фундаментальная ошибка атрибуции: почему мы судим других строже, чем себя Социальная экономика, 15:00
На «АвтоВАЗе» объяснили схему обслуживания автомобилей Renault Авто, 15:00
Путин пообещал новому президенту Туркменистана посетить страну Политика, 14:59
Агент Абаскаля назвал вызовом для тренера назначение в «Спартак» Спорт, 14:51
Швейцария присоединилась к шестому пакету санкций ЕС против России Политика, 14:47
Вклад в валюте с повышенной
доходностью
от 1000 $,€ сумма
4% ставка
91 день срок
Подробнее
Банк ВТБ (ПАО). Генеральная лицензия Банка России № 1000. Возраст 0+. Реклама
Политика ,  
0 

В Госдуме разъяснили предложение запретить вывески на иностранном языке

Торговую марку на вывесках можно будет писать латиницей, а остальную информацию, например о дополнительных услугах, — на русском, пояснили в Госдуме. Если законопроект примут, за его нарушения бизнесу будут грозить штрафы
Фото: Андрей Махонин / ТАСС
Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Проект об ограничении употребления иностранных слов и латиницы в рекламе предполагает, что торговую марку писать латиницей можно, а неохраняемые элементы сообщения нужно писать на русском, пояснила «РИА Новости» глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

«Разумеется, торговая марка должна писаться так, как она зарегистрирована. Если зарегистрирована латиницей, то она и должна писаться латиницей. Но неохраняемые элементы этой торговой марки, сообщения о каких-то дополнительных услугах стоит писать на русском», — сказала она.

Предполагается, что нарушение новой нормы будет наказываться штрафами. Как считает депутат, законопроект должен иметь отложенный срок действия, чтобы дать бизнесу время заменить вывески.

«Мое личное мнение: у инициативы должен быть отложенный срок действия, то есть надо дать бизнесу время — год-два, чтобы они спокойно могли поменять крупные вывески», — отметила Ямпольская.

В Госдуме предложили запретить рекламные вывески на иностранных языках
Политика
Фото:Сергей Мамонтов / РИА Новости

9 июня о том, что Госдума подготовила законопроект, предусматривающий ужесточение норм использования иностранных слов и латиницы в рекламе, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Говоря о необходимости такой инициативы, Ямпольская отметила, что на центральных улицах Москвы на 30–50% больше вывесок на английском языке или набранных латиницей, чем на русском. «В чрезмерном использовании англицизмов есть плебейски неуважительное отношение к своей стране и к своему родному языку. Вот сегодня, мне кажется, возвращение к своему, к России, оно важнее. Просто вспомните, какими богатствами мы обладаем», — заявила депутат.

Читайте на РБК Pro
Pro
Ищите «маньяков» и забудьте о компромиссах: пять правил успеха компаний
Инструкции
Pro
Прорвемся: три залога успеха в стратегическом планировании
Статьи
Pro
Фото: Antoni Shkraba / Pexels Хочу составить план тренировок. Что важно учесть
Инструкции
Pro
Фото: David Zalubowski / AP Пять трендов, которые меняют промышленный дизайн
Статьи
Pro
Фото: Alex Knight / Unsplash Когда айтишника можно заменить программным роботом и сэкономить
Статьи
Pro
Фото: Pexels География сотрудников все шире: чем поможет комьюнити и как его создать
Инструкции
Pro
Фото: Shutterstock Как конфликт на Украине заставил инвесторов забыть об ESG и экологии
Статьи
Pro
Фото: Shutterstock Скучно, да еще и сложно: 6 мифов о сайклинге
Статьи

Авторы
Теги
Виктория Полякова Виктория Полякова
вывеска латиница Елена Ямпольская Госдума запрет штраф
Материалы по теме
В Госсовете Крыма предложили отказаться от изучения английского в школах
Общество
Аксенов предложил очистить русский язык от англицизмов
Общество
Матвиенко выступила против использования слов «кешбэк» и «перформанс»
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter