В Госдуме разъяснили предложение запретить вывески на иностранном языке

Торговую марку на вывесках можно будет писать латиницей, а остальную информацию, например о дополнительных услугах, — на русском, пояснили в Госдуме. Если законопроект примут, за его нарушения бизнесу будут грозить штрафы

Фото: Андрей Махонин / ТАСС

Проект об ограничении употребления иностранных слов и латиницы в рекламе предполагает, что торговую марку писать латиницей можно, а неохраняемые элементы сообщения нужно писать на русском, пояснила «РИА Новости» глава комитета Госдумы по культуре Елена Ямпольская.

«Разумеется, торговая марка должна писаться так, как она зарегистрирована. Если зарегистрирована латиницей, то она и должна писаться латиницей. Но неохраняемые элементы этой торговой марки, сообщения о каких-то дополнительных услугах стоит писать на русском», — сказала она.

Предполагается, что нарушение новой нормы будет наказываться штрафами. Как считает депутат, законопроект должен иметь отложенный срок действия, чтобы дать бизнесу время заменить вывески.

«Мое личное мнение: у инициативы должен быть отложенный срок действия, то есть надо дать бизнесу время — год-два, чтобы они спокойно могли поменять крупные вывески», — отметила Ямпольская.

9 июня о том, что Госдума подготовила законопроект, предусматривающий ужесточение норм использования иностранных слов и латиницы в рекламе, сообщил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Говоря о необходимости такой инициативы, Ямпольская отметила, что на центральных улицах Москвы на 30–50% больше вывесок на английском языке или набранных латиницей, чем на русском. «В чрезмерном использовании англицизмов есть плебейски неуважительное отношение к своей стране и к своему родному языку. Вот сегодня, мне кажется, возвращение к своему, к России, оно важнее. Просто вспомните, какими богатствами мы обладаем», — заявила депутат.