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Новое правительство 2024 ,  
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Госдума утвердила предложенных Мишустиным министров

Госдума утвердила кандидатуры министров для нового кабмина
Сюжет
Новое правительство 2024
Госдума одобрила всех кандидатов на должности министров, которые предложил премьер-министр Михаил Мишустин. Теперь указ об их назначении должен подписать президент
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС
Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Депутаты Госдумы в ходе пленарного заседания утвердили кандидатуры министров, предложенные премьером Михаилом Мишустиным. Накануне были одобрены вице-премьеры. Согласно ст. 112 и внесенным в 2020 году поправкам в Конституцию, теперь указ об их назначении должен подписать президент России Владимир Путин.

Таким образом, Минтранс, Минпромторг, Минэнерго и Минспорт возглавят бывшие губернаторы Курской, Калининградской, Кемеровской областей и Хабаровского края — Роман Старовойт, Антон Алиханов, Сергей Цивилев и Михаил Дегтярев, а Минсельхоз — первый замглавы ведомства Оксана Лут. Свои посты сохранят главы Минздрава — Михаил Мурашко, Минкультуры — Ольга Любимова, Минпросвещения — Сергей Кравцов, Минобрнауки — Валерий Фальков, Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики — Алексей Чекунков, Минприроды — Александр Козлов, Минцифры — Максут Шадаев, Минстрой — Ирек Файзуллин, Минтруд — Антон Котяков, Минфин — Антон Силуанов, Минэкономразвития — Максим Решетников.

Не было воздержавшихся и голосовавших против при утверждении кандидатур Старовойта, Алиханова, Лут. Один человек воздержался при голосовании по кандидатуре Чекункова. В случае с Дегтяревым воздержались 79 человек, Файзуллиным — 80, Цивилевым — 57.

Против кандидатур Решетникова и Силуанова выступили КПРФ и «Справедливая Россия». В результате против них проголосовали 82 и 84 депутата соответственно.

Также КПРФ выступила против кандидатуры Любимовой (61 голос против), а справороссы — против Козлова и Котякова (по 27 голосов против).

Также были голоса против Мурашко (3 против, 65 воздержались), Кравцова (9, 71), Фалькова (2, 53), Шадаева (1, 57).

Заместителями главы кабмина 13 мая были утверждены экс-министр транспорта Виталий Савельев, бывший глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев, а также действующие вице-премьеры Александр Новак, Дмитрий Григоренко, Дмитрий Чернышенко, Татьяна Голикова, Марат Хуснуллин, Алексей Оверчук и Юрий Трутнев. Первым вице-премьером стал экс-глава Минпромторга Денис Мантуров.

Михаил Мишустин предложил кандидатов в новое правительство
Политика
Михаил Мишустин

Также накануне по новой процедуре обсуждались кандидатуры глав Минобороны, МИДа, МВД, МЧС и Минюста. Их представил Совфеду президент. Так, он предложил возглавить Минобороны бывшему первому вице-премьеру Андрею Белоусову, а остальные посты оставить без изменений. Таким образом, глава МВД Владимир Колокольцев, глава МЧС Александр Куренков, глава МИДа Сергей Лавров, министр юстиции Александр Чуйченко могут остаться в правительстве.

Госдума утвердила предложенных Мишустиным министров

7 мая Путин вступил в пятый раз в должность президента России, в связи с чем правительство ушло в отставку. Позднее он предложил кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы кабмина, Госдума ее одобрила. 10 мая был подписан указ о его назначении.

Мишустин представил главе государства новую структуру кабмина, Путин ее одобрил. Таким образом, в составе правительства сохранилось количество и названия министерств — 21. Госдуме Мишустин представил кандидатов в министры и вице-премьеры.

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