Министр обороны Дании допустил продажу F-16 Аргентине

Дания пообещала Украине 19 истребителей. Глава Минобороны Поульсен считает это «существенным пожертвованием», поэтому страна «с чистой совестью» может продать оставшиеся у нее 24 самолета F-16 Аргентине

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Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен не исключил продажу оставшихся у страны истребителей F-16 Аргентине, после того как аналогичные борты получит Украина, сообщает TV2.

Поульсен накануне отправился в Буэнос-Айрес, чтобы обсудить условия возможной сделки. «Я намерен обсудить условия потенциальной сделки, но ясно, что мы находимся на заключительном этапе ее заключения, поэтому я ожидаю, что так и будет», — сказал он. По данным телеканала, в октябре 2023 года США согласились на продажу Копенгагеном F-16 Аргентине.

Дания пообещала Украина 19 истребителей. Глава Минобороны считает это «существенным пожертвованием». «Мы одна из стран Европы, которая жертвует больше всего, и поэтому мы можем с чистой совестью продать оставшиеся у нас самолеты F-16», — отметил министр. У Дании остается 24 истребителя F-16.

Страна постепенно списывает самолеты, чтобы заменить их истребителями F-35. В сентябре прошлого года она получила первые четыре из 27 самолетов американского производителя Lockheed Martin. Следующая поставка F-35 была запланирована на первую половину 2024 года, но была отложена до второй половины этого года.

На прошлой неделе президент Аргентины Хавьер Милей в соцсети X подтвердил планы купить F-16 у Дании. В аргентинском Минобороны в то же время уточнили La Nación, что над сделкой «работают», и пообещали в конце апреля предоставят более подробную информацию об этом.

В феврале Поульсен заявил, что Дания рассчитывает отправить первые истребители F-16 на Украину летом этого года. При этом изначально ожидалось, что Киев получит первые шесть самолетов еще к Новому году, но поставку отложили до второго квартала 2024-го. Газета The New York Times писала, что обучение украинских пилотов управлению F-16 затянулось из-за их незнания английского языка. Именно задержку с обучением датское Минобороны называло причиной переноса поставки.

Минобороны России заявляло, что все обещанные Киеву западные истребители будут уничтожены за несколько недель.