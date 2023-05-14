Глава МИД Венгрии поехал в Китай для обсуждения «усилий в пользу мира»

Будапешт поддерживает предложения Пекина по урегулированию конфликта на Украине, поскольку наконец-то речь идет «не о продолжении войны, а о ее прекращении», сказал Петер Сийярто

Петер Сийярто (Фото: Wiktor Dabkowski / Global Look Press)

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто сообщил, что отправился в Китай, чтобы обсудить «усилия в пользу мира» на Украине. Об этом он написал на своей странице в Facebook (соцсеть принадлежит компании Meta, деятельность которой признана в России экстремистской и запрещена).

По его словам, Будапешт поддерживает мирный план, предложенный Пекином, по двум причинам: «потому что, с одной стороны, речь идет о мире, а с другой — он [план] есть». Наконец-то речь идет «не о продолжении войны, а о ее прекращении», пояснил глава венгерского МИДа.

Сийярто также заявил, что венгерская сторона не хочет, чтобы отношения между Европой и Китаем испортились. «Мы рассматриваем Китай не как риск, а как страну, сотрудничество с которой означает для нас огромные возможности», — отметил он.

В частности, переход на электромобили невозможен «без участия китайских поставщиков», указал министр. «И если мир не может перевести транспорт на электрические базы, то и стыдно мечтать об успехе в борьбе с изменением климата», — заключил Сийярто.

Китай в годовщину начала российской военной операции на Украине изложил свой мирный план из 12 пунктов, предложив, в частности, уважать суверенитет и территориальную целостность всех стран, отказаться от менталитета холодной войны, прекратить боевые действия, возобновить переговоры и отказаться от санкций. Украинский президент Владимир Зеленский тогда счел предложения китайской стороны скорее высказыванием мыслей, а также отметил, что если в нем нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, то такой план нереализуем.

В конце апреля Зеленский и китайский лидер Си Цзиньпин созвонились впервые с начала военных действий. Разговор состоялся по инициативе Киева. После этого Пекин создал делегацию по урегулированию конфликта на Украине, ее возглавил бывший китайский посол в России Ли Хуэй. После переговоров украинского лидера с Си Цзиньпином пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сказал, что стороны нашли точки соприкосновения в своих мирных планах — в частности, в вопросе неиспользования ядерного оружия. «Также приятно, что Китай заинтересован в восстановлении мира», — отметил Никифоров.

Президент России Владимир Путин по итогам переговоров с Си Цзиньпином в Москве не исключал, что предложения Пекина в будущем могут стать основой плана по мирному разрешению конфликта, когда к этому будут готовы Киев и Запад.

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в свою очередь называл единственным мирным планом предложения Зеленского, а не Китая, которые представляют собой «просто набор благих пожеланий».