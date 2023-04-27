Кремль оценил разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Москва приветствует все инициативы, которые могут положить конец конфликту на Украине, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков

Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters)

Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского является суверенным делом этих государств, но Москва приветствует все инициативы, которые могут положить конец конфликту на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине и достижение Россией всех поставленных целей», — отметил Песков журналистам.

На вопрос, обсуждали ли президент Владимир Путин и китайский лидер вопрос о границах Украины 1991 года во время визита последнего в Москву, представитель Кремля ответил: «Об этом речи не шло». Зеленский после разговора с Си Цзиньпином заявил, что «не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов», Украина должна вернуть контроль над всей своей территорией в границах 1991 года.

Украинский и китайский лидеры созвонились 26 апреля впервые с начала военных действий на Украине. Разговор состоялся по инициативе Киева, до этого главы государств общались только раз, в 2021 году. После этого Пекин создал делегацию по урегулированию конфликта на Украине, ее возглавил бывший китайский посол в России Ли Хуэй. Зеленский подписал указ о назначении послом в Китае Павла Рябикина.

24 февраля, в годовщину начала военных действий на Украине, китайская сторона представила свой мирный план из 12 пунктов. Он, в частности, включал призыв к возобновлению переговоров с Россией, а также уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, согласно которому «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других». Зеленский тогда счел его скорее высказыванием мыслей, а также отметил, что если в нем нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, то такой план нереализуем.

После переговоров украинского лидера с Си Цзиньпином пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сказал, что стороны нашли точки соприкосновения в своих мирных планах. В частности, точки зрения Киева и Пекина совпадают в вопросе неиспользования ядерного оружия. «Также приятно, что Китай заинтересован в восстановлении мира», — отметил он.

20–22 марта Си Цзиньпин посещал Россию с официальным визитом.