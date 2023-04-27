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Кремль оценил разговор Зеленского и Си Цзиньпина

Дмитрий Песков назвал суверенным делом Китая и Украины разговор Зеленского и Си Цзиньпина
Москва приветствует все инициативы, которые могут положить конец конфликту на Украине, сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков
Владимир Зеленский
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба Президента Украины / Reuters)

Телефонный разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского является суверенным делом этих государств, но Москва приветствует все инициативы, которые могут положить конец конфликту на Украине, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Мы готовы приветствовать все, что может приблизить окончание конфликта на Украине и достижение Россией всех поставленных целей», — отметил Песков журналистам.

На вопрос, обсуждали ли президент Владимир Путин и китайский лидер вопрос о границах Украины 1991 года во время визита последнего в Москву, представитель Кремля ответил: «Об этом речи не шло». Зеленский после разговора с Си Цзиньпином заявил, что «не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов», Украина должна вернуть контроль над всей своей территорией в границах 1991 года.

Украинский и китайский лидеры созвонились 26 апреля впервые с начала военных действий на Украине. Разговор состоялся по инициативе Киева, до этого главы государств общались только раз, в 2021 году. После этого Пекин создал делегацию по урегулированию конфликта на Украине, ее возглавил бывший китайский посол в России Ли Хуэй. Зеленский подписал указ о назначении послом в Китае Павла Рябикина.

24 февраля, в годовщину начала военных действий на Украине, китайская сторона представила свой мирный план из 12 пунктов. Он, в частности, включал призыв к возобновлению переговоров с Россией, а также уважение суверенитета всех стран, отказ от менталитета холодной войны и соблюдение принципа, согласно которому «безопасность одной страны не должна обеспечиваться за счет других». Зеленский тогда счел его скорее высказыванием мыслей, а также отметил, что если в нем нет пункта о выводе российских войск с территории Украины, то такой план нереализуем.

После переговоров украинского лидера с Си Цзиньпином пресс-секретарь президента Сергей Никифоров сказал, что стороны нашли точки соприкосновения в своих мирных планах. В частности, точки зрения Киева и Пекина совпадают в вопросе неиспользования ядерного оружия. «Также приятно, что Китай заинтересован в восстановлении мира», — отметил он.

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Семен Нехорошкин Семен Нехорошкин, Елена Чернышова
Дмитрий Песков Си Цзиньпин Владимир Зеленский телефонный разговор
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины

25 января 1978 года
Си Цзиньпин фото

Си Цзиньпин

политик, председатель КНР

15 июня 1953 года
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