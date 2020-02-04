Рада одобрила законопроект о сокращении числа ее депутатов в полтора раза

Предварительно одобренный законопроект предполагает сокращение числа депутатов украинского парламента с 450 до 300, а также переход на пропорциональную избирательную систему при выборах в Раду

Заседание Верховной рады Украины (Фото: РИА Новости)

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект, согласно которому число депутатов парламента должно быть сокращено с 450 до 300. В поддержку законопроекта проголосовали 236 депутатов, против — 40, воздержались — 86. Информация об этом размещена на сайте Верховной рады.

Законопроект, который предполагает внесение поправок в 76-ю и 77-ю статьи Конституции Украины, внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский. Норма о числе депутатов Верховной рады, которое предлагается изменить, закреплена в ст. 76. Срок, на который избираются парламентарии, менять не предполагается, он остается пятилетним.

Также в проекте закона говорится, что «не может быть народным депутатом Украины гражданин, имеющий судимость за совершение умышленного преступления, если эта судимость не погашена и не снята в установленном законом порядке». В текущей редакции сказано, что такой гражданин «не может быть избран в Верховную раду».

В ст. 77 Конституции Украины согласно предложениям Зеленского добавляется пункт о том, что Верховная рада Украины избирается по пропорциональной избирательной системе. Это значит, что депутатские мандаты распределяются между списками кандидатов пропорционально голосам, отданным за эти списки.

Сейчас Верховная рада Украины избирается по смешанной пропорционально-мажоритарной системе, 225 депутатов избираются по партийным спискам в общегосударственном округе, а еще 225 — по мажоритарной системе в одномандатных избирательных округах.