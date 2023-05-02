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Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине

Верховная рада Украины на 90 суток продлила военное положение и всеобщую мобилизацию
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Верховная рада Украины продлила на 90 суток военное положение и всеобщую мобилизацию. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Срок действия военного положения и мобилизации продлили до 18 августа. Соответствующие законопроекты внес в парламент президент Украины Владимир Зеленский.



Военное положение на Украине действует с 24 февраля 2022 года, после объявления Россией военной операции. На следующий день Зеленский объявил в стране всеобщую мобилизацию. Сроки военного положения и мобилизации продлевались несколько раз, последний раз — 19 февраля на три месяца, до 18 мая.

Во время действия военного положения украинские власти могут объявлять комендантский час; устанавливать особый режим въезда и выезда; ограничивать свободу передвижения граждан, иностранцев и лиц без гражданства, а также движение транспорта. Кроме того, в стране могут запретить деятельность некоторых политических партий.

В апреле петиция о демобилизации на сайте президента Украины набрала необходимые для рассмотрения Зеленским 25 тыс. подписей. Авторы предложили разрешить демобилизацию тем, кто отслужил в войсках 18 месяцев.

Теги
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Украина Верховная рада Украины военное положение всеобщая мобилизация
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