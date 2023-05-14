В ДНР заявили о 50 выпущенных по Донецку украинских снарядах за два часа
Украинские вооруженные силы за последние часы несколько раз обстреляли разные районы Донецка и в период с 12:16 до 14:16 (совпадает с мск) выпустили по городу 58 снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем телеграм-канале.
Как передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры, наиболее интенсивные обстрелы были зафиксированы в западной части города, в том числе по частному сектору в Петровском районе.
Агентство пишет также, что днем 14 мая в Донецке было слышно около десяти взрывов; по предварительным данным, работает система ПВО.
С начала месяца Донецк несколько раз подвергался атакам. 7 мая из-за этого были обесточены населенные пункты Александровка и Кременец, расположенные в черте города. 28 апреля, по словам мэра Алексея Кулемзина, в результате обстрела Донецка погибли девять человек, еще 16 пострадали.
12 и 13 мая серия взрывов произошла в Луганске, в том числе на территории бывшего машиностроительного завода в Ленинском районе. Власти ЛНР сначала предположили, что удары были нанесены ракетами «Гром», но затем заявили, что при атаке были использованы крылатые ракеты Storm Shadow. Об их поставках Киеву ранее сообщило Минобороны Британии.