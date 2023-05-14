В ДНР заявили о 50 выпущенных по Донецку украинских снарядах за два часа

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 13 мая
EUR ЦБ: 84,25 (+1,36) Инвестиции, 12 мая, 16:05 Курс доллара на 13 мая
USD ЦБ: 77,2 (+1,32) Инвестиции, 12 мая, 16:05
Самолеты и пожарный поезд направили для тушения пожара в Зауралье Общество, 16:08
На Пхукете нашли тело пропавшего в море россиянина Общество, 16:06
«Локомотив» без Дзюбы не смог обыграть в гостях «Крылья Советов» Спорт, 16:05
На край света или инвестиции: на что потратить годовой бонус РБК и Цифра брокер, 15:50
Лукашенко пропустил церемонию на День флага, герба и гимна Белоруссии Политика, 15:48
Песков обвинил Украину в причастности к убийствам россиян Политика, 15:47
Песков заявил о правоте Путина после слов главы ГУР об «убийстве русских» Политика, 15:36
Доллар за 120, 70, 100. Что дальше?
Не гадайте. Расскажем на встрече Клуба инвесторов РБК Pro. 16 мая 19:00 МСК
Присоединиться
Касаткина вышла в четвертый круг крупного турнира в Риме Спорт, 15:34
Кредитная история: как ее проверить и улучшить Инвестиции, 15:28
Даниил Медведев с победы стартовал на турнире серии «Мастерс» в Риме Спорт, 15:26
Шольц назвал невозможным мир на Украине на условиях России Политика, 15:12
Как выглядит премиальный электрокроссовер Voyah снаружи и внутри РБК Стиль и Voyah, 15:00
У лучшего бомбардира РПЛ родился сын Спорт, 14:56
В ДНР заявили о 50 выпущенных по Донецку украинских снарядах за два часа Политика, 14:51
Военная операция на Украине ,  
0 

В ДНР заявили о 50 выпущенных по Донецку украинских снарядах за два часа

СЦКК ДНР: ВСУ выпустили по Донецку более 50 снарядов за два часа
В ДНР заявили, что наиболее сильные обстрелы зафиксировали в западной части Донецка. ТАСС сообщил о взрывах в городе и работе ПВО

Украинские вооруженные силы за последние часы несколько раз обстреляли разные районы Донецка и в период с 12:16 до 14:16 (совпадает с мск) выпустили по городу 58 снарядов калибра 155 мм. Об этом сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в своем телеграм-канале.

Как передает ТАСС со ссылкой на силовые структуры, наиболее интенсивные обстрелы были зафиксированы в западной части города, в том числе по частному сектору в Петровском районе.

Агентство пишет также, что днем 14 мая в Донецке было слышно около десяти взрывов; по предварительным данным, работает система ПВО.

С начала месяца Донецк несколько раз подвергался атакам. 7 мая из-за этого были обесточены населенные пункты Александровка и Кременец, расположенные в черте города. 28 апреля, по словам мэра Алексея Кулемзина, в результате обстрела Донецка погибли девять человек, еще 16 пострадали.

12 и 13 мая серия взрывов произошла в Луганске, в том числе на территории бывшего машиностроительного завода в Ленинском районе. Власти ЛНР сначала предположили, что удары были нанесены ракетами «Гром», но затем заявили, что при атаке были использованы крылатые ракеты Storm Shadow. Об их поставках Киеву ранее сообщило Минобороны Британии.
 

Теги
Донецк обстрелы взрыв ПВО
Материалы по теме
Мэр Донецка сообщил об обесточенных населенных пунктах после обстрелов
Политика
Минобороны оценило потери Украины на донецком направлении за сутки
Политика
При обстреле Луганска пострадали два мирных жителя
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter