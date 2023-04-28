Число жертв обстрела Донецка увеличилось до девяти

Мэр Кулемзин: число погибших при обстреле Донецка выросло до девяти

Фото: Валентин Спринчак / ТАСС

Число погибших из-за обстрела Донецка выросло до девяти. Об этом сообщил мэр Алексей Кулемзин.

«В результате массированного обстрела центра Донецка погибли девять человек (шесть женщин и двое мужчин, а также ребенок — девочка 8 лет). Ранения разной степени тяжести получили 16 человек», — написал он в телеграм-канале.

Ранее Кулемзин говорил о семи погибших — все они, по его словам, стали жертвами попадания снаряда в маршрутку. Директор Республиканского травматологического центра (РТЦ) сообщал о 19 пострадавших.

28 апреля ВСУ обстреляли Куйбышевский, Киевский, Петровский, Ворошиловский районы Донецка. Снаряды попали в стадион «Олимпийский», РТЦ, автомобили у бывшего универсама «Украина», а также в Парк кованых фигур возле администрации города.