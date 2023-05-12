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В Луганске допустили, что удар по городу нанесли украинские ракеты «Гром»

В ЛНР допустили обстрел Луганска двумя украинскими ракетами «Гром»

Фото:LPR_JCCC / Telegram Фото:LPR_JCCC / Telegram Фото:LPR_JCCC / Telegram Фото:LPR_JCCC / Telegram Фото:LPR_JCCC / Telegram

Луганск в День Республики, 12 мая, обстреляли с применением, предположительно, двух крылатых ракет комплекса «Гром» украинского производства, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате обстрела г. Луганск с применением двух крылатых ракет (предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром», украинского производства) разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-Пак» и «Милам», а также повреждено остекление шести жилых домов», — говорится в сообщении.

Российские военные уже неоднократно сообщали о применении Украиной ракет «Гром» собственного производства. 30 марта 2023 года Минобороны России сообщило, что система противовоздушной обороны впервые сбила в зоне проведения военной операции новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2».

Украинская сторона официально ни разу не сообщала о применении ракет этого типа.

Два взрыва прогремело в Луганске вечером 12 мая. Как рассказал РБК бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, ЧП произошло на территории бывшего машиностроительного завода «100». Предприятие давно не работало, поэтому, по его словам, пострадавших людей нет. О том, что никто среди гражданских лиц не пострадал, сообщила также сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

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Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что обстрелу подвергся Ленинский район Луганска. Луганский информационный центр сообщал, что взрывам предшествовал звук, напоминающий полет ракеты, а незадолго до взрывов в небе над городом был замечен беспилотник.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что украинские военные при обстреле Луганска могли использовать ракеты с дальностью полета 150 км.

В Луганске допустили, что удар по городу нанесли украинские ракеты «Гром»
В Луганске допустили, что удар по городу нанесли украинские ракеты «Гром»

Теги
ЛНР Луганск обстрел крылатые ракеты Украина
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