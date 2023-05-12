В Луганске допустили, что удар по городу нанесли украинские ракеты «Гром»

Луганск в День Республики, 12 мая, обстреляли с применением, предположительно, двух крылатых ракет комплекса «Гром» украинского производства, сообщило представительство ЛНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

«В результате обстрела г. Луганск с применением двух крылатых ракет (предположительно, оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром», украинского производства) разрушены и повреждены административные здания недействующих предприятий «Поли-Пак» и «Милам», а также повреждено остекление шести жилых домов», — говорится в сообщении.

Российские военные уже неоднократно сообщали о применении Украиной ракет «Гром» собственного производства. 30 марта 2023 года Минобороны России сообщило, что система противовоздушной обороны впервые сбила в зоне проведения военной операции новую украинскую оперативно-тактическую ракету «Гром-2».

Украинская сторона официально ни разу не сообщала о применении ракет этого типа.

Два взрыва прогремело в Луганске вечером 12 мая. Как рассказал РБК бывший посол ЛНР в России Родион Мирошник, ЧП произошло на территории бывшего машиностроительного завода «100». Предприятие давно не работало, поэтому, по его словам, пострадавших людей нет. О том, что никто среди гражданских лиц не пострадал, сообщила также сенатор от ЛНР Дарья Лантратова.

Врио главы ЛНР Леонид Пасечник заявил, что обстрелу подвергся Ленинский район Луганска. Луганский информационный центр сообщал, что взрывам предшествовал звук, напоминающий полет ракеты, а незадолго до взрывов в небе над городом был замечен беспилотник.

Подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко предположил, что украинские военные при обстреле Луганска могли использовать ракеты с дальностью полета 150 км.