Мэр Донецка Кулемзин: Александровка и Кременец в ДНР обесточены из-за обстрелов ВСУ

Мэр Донецка сообщил об обесточенных населенных пунктах после обстрелов

Населенные пункты Александровка и Кременец, расположенные в черте Донецка, обесточены после обстрелов Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем телеграм-канале.

«Без электроэнергии 1900 абонентов пгт Александровка и села Кременец», — заявил Кулемзин. Он добавил, что из-за обстрелов с украинской стороны в Петровском районе Донецка обесточено 19 трансформаторных подстанций.

Как сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов (СЦКК), Донецк обстреливается снарядами калибром 155 мм.

29 апреля Кулемзин говорил, что Петровский район города подвергся обстрелу. В тот же день под обстрел попал Ленинский район города, взрывная волна повредила окна в домах.

28 апреля Кулемзин сообщил, что в результате массированного обстрела Донецка погибли девять человек, среди которых была восьмилетняя девочка, ранения получили 16 человек. Директор Республиканского травматологического центра сообщал о 19 пострадавших.