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Глава МВД Германии посоветовала запастись едой из-за ситуации на Украине

Жителям Германии необходимо купить резервный запас продуктов и предметов первой необходимости на случай отключения электричества или ограничения нормы энергопотребления на фоне конфликта на Украине, заявила глава немецкого МВД Нэнси Фэзер в интервью Handelsblatt.

«Подумайте, например, о кибератаках на критически важную инфраструктуру <...> Если электричество отключается на более длительный период времени или повседневная жизнь каким-либо образом ограничена, то определенно имеет смысл иметь дома аварийный источник питания», — сказала она.

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Министр посоветовала гражданам просмотреть руководство Федерального управления по гражданской защите и стихийным бедствиям, где приводится список товаров, которые следует закупить, чтобы провести десять дней в экстренной ситуации. Так, власти рекомендуют жителям запастись 20 литрами разных напитков (из расчета на 2 литра в день), молоком, крупами, хлебом, макаронами и овощами, средствами личной гигиены, а также лекарствами и свечами.

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Германия Украина продукты отключение электроэнергии
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