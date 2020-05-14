СМИ узнали о планах Китая ввести санкции против чиновников США

В Пекине готовят ответ на судебные иски американских чиновников, конгрессменов и организаций, которые обвинили Китай в неправильных действиях в начале пандемии. Все они могут попасть под ответные санкции со стороны Китая

Эрик Шмитт (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

В Пекине готовят санкции против американских физических лиц, организаций и государственных чиновников, которые обвиняют Китай в пандемии коронавируса SARS-CoV-2, пишет газета Global Times со ссылкой на информацию источников, знакомых с вопросом.

По меньшей мере четыре законодателя конгресса США и две организации могут быть включены в санкционный список Китая. Китай намерен не просто нанести ответный символический удар, но введет чувствительные и болезненные контрмеры, пишет издание.

Среди кандидатов называется генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, который подал иски против Китая, чтобы возместить ущерб от пандемии коронавируса.

Некоторые американские конгрессмены и губернаторы штатов, а также юристы, которые входят в число «ястребов» Республиканской партии, подали судебные иски против Китая, утверждая, что китайское правительство неправильно информировало об эпидемии коронавируса, что привело к серьезным экономическим последствиям.