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СМИ узнали о планах Китая ввести санкции против чиновников США

В Пекине готовят ответ на судебные иски американских чиновников, конгрессменов и организаций, которые обвинили Китай в неправильных действиях в начале пандемии. Все они могут попасть под ответные санкции со стороны Китая
Эрик Шмитт
Эрик Шмитт (Фото: Andrew Harrer / Bloomberg)

В Пекине готовят санкции против американских физических лиц, организаций и государственных чиновников, которые обвиняют Китай в пандемии коронавируса SARS-CoV-2, пишет газета Global Times со ссылкой на информацию источников, знакомых с вопросом.

По меньшей мере четыре законодателя конгресса США и две организации могут быть включены в санкционный список Китая. Китай намерен не просто нанести ответный символический удар, но введет чувствительные и болезненные контрмеры, пишет издание.

Среди кандидатов называется генеральный прокурор штата Миссури Эрик Шмитт, который подал иски против Китая, чтобы возместить ущерб от пандемии коронавируса.

Некоторые американские конгрессмены и губернаторы штатов, а также юристы, которые входят в число «ястребов» Республиканской партии, подали судебные иски против Китая, утверждая, что китайское правительство неправильно информировало об эпидемии коронавируса, что привело к серьезным экономическим последствиям.

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Фото: Roman Rilipey / EPA / ТАСС

По меньшей мере шесть исков были поданы против Китая в федеральные суды США. Некоторые законодатели также внесли законопроекты, чтобы облегчить судебное преследование Китая, несмотря на юридические препятствия и отсутствие реальной возможности для американских штатов достичь своей цели. Кроме Шмитта среди кандидатов на попадание под китайские санкции издание назвало генерального прокурора штата Миссисипи Линна Фитча, сенатора Джоша Хоули, который разработал проект закона «О правосудии для жертв COVID-19», который позволит гражданам США подать в суд на китайское правительство за сокрытие информации о COVID-19. Сенатор от штата Арканзас Том Коттон и республиканец от штата Техас Дэн Креншоу также могут войти в этот список, поскольку они внесли законопроект, позволяющий американцам подать в суд на Китай из-за коронавируса.

Карантин из-за коронавируса в США. Фоторепортаж
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Генпрокурор американского штата Миссури Эрик Шмитт подал иск против китайских властей в суд. Ответчиками по иску выступают правительство Китая, Коммунистическая партия страны и другие должностные лица и госучреждения КНР. Шмитт обвиняет их в сокрытии информации о распространении COVID-19, которые привели к пандемии и серьезным экономическим последствиям в Миссури. Генпрокурор штата добавил, что китайское правительство солгало всему миру об опасности коронавируса и не предприняло необходимых действий для предотвращения распространения заболевания. В частности, в материалах обвинения говорится о том, что до 23 января власти КНР не делали никаких шагов по сдерживанию COVID-19. Например, 16 января в Ухане проводилось мероприятие с 40 тыс. участников, отмечалось в материалах обвинения.

Скорость распространения коронавируса в мире
Случаев за сутки
Источник: JHU
Данные по миру i

13 мая группа сенаторов США внесла законопроект, предусматривающий санкции против Китая из-за коронавируса. Ограничительные меры против КНР предусмотрены в том случае, если Пекин не предоставит полной информации о событиях, вызвавших пандемию коронавируса.

Президент США Дональд Трамп неоднократно обвинял Китай в предоставлении недостоверной информации об эпидемии.

Автор: Владислав Гордеев
Теги: санкции, Китай, США
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