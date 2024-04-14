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Военная операция на Украине ,  
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На Украине оценили возможность третьего удара по Крымскому мосту

The Sun: Украина намерена разрушить Крымский мост до середины лета
Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Разрушение Крымского моста «абсолютно осуществимо», заявил британскому таблоиду The Sun источник в украинском Минобороны.

«Это всего лишь мост, он уже несколько раз серьезно повреждался», — пояснил он.

Глава украинской военной разведки Кирилл Буданов признавал, что мост усиленно охраняется, но, по его словам, «над этим работают». Как выяснила The Guardian, украинская разведка готовит третью атаку на Крымский мост в первом полугодии 2024-го, а у ведомства уже есть «большая часть средств для достижения этой цели». Издание писало, что Киев намерен произвести атаку в июле. Президент Владимир Зеленский рассказывал о большом желании Киева разрушить мост при следующей попытке контрнаступления.

В Кремле в ответ на заявления Зеленского говорили, что его слова «доказывают для нас абсолютную правильность и выверенность принятых президентом решений о начале специальной военной операции».

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Крымский мост был атакован дважды — в октябре 2022-го взрывом грузовика и в июле 2023 года, когда в опоры ударили два беспилотных катера. Всего при этих ударах погибли шестеро человек, повреждения Крымского моста вскоре починили. Москва считает произошедшее терактами.

Зеленский в контексте атак заявлял, что Крымский мост имеет военную значимость. Российский президент Владимир Путин называл произошедшее «бессмысленным с военной точки зрения преступлением».

На Украине оценили возможность третьего удара по Крымскому мосту
На Украине оценили возможность третьего удара по Крымскому мосту

В июле 2023 года, после еще одного теракта на мосту (переход был атакован украинскими надводными беспилотниками, автомобильная часть дороги получила повреждения, погибли два человека), Путин вновь потребовал представить предложения по повышению безопасности перехода. «С учетом того, что уже второй теракт на Крымском мосту происходит, я жду конкретных предложений по повышению безопасности этого стратегического, важного транспортного объекта», — заявил он.

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