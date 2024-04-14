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Военная операция на Украине ,  
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FT узнала, почему Сербия заключит оружейную сделку не с Россией

FT: Сербия отказалась закупать у России истребители из-за санкций
Сюжет
Военная операция на Украине
Сюжет
Война санкций
Сербия и Франция почти согласовали сделку по истребителям: Белград отказался от их покупки у России из-за конфликта на Украине и международных санкций, говорят источники. Кремль заявлял, что понимает уровень давления на Сербию
Истребитель&nbsp;Rafale
Истребитель Rafale (Фото: Matthew Horwood / Getty Images)

После десятилетий зависимости от российского авиастроения Сербия готовится купить у Франции дюжину истребителей Rafale за €3 млрд, это станет крупнейшей оружейной сделкой республики и символом ее приверженности Западу, пишет Financial Times (FT).

Сделка согласована более чем на 90%, остается договорится насчет финансовых деталей, рассказал газете источник в сербском Минобороны. По его словам, начало Россией военной операции ускорило процесс диверсификации закупок оружия в Сербии.

«Мы полагались на советские разработки, и у нас есть некоторые проблемы, связанные с необходимостью технического обслуживания этого оборудования. Из-за геополитических обстоятельств сейчас даже при всем желании невозможно что-либо покупать у России», — пояснил собеседник.

Кроме того, прежде Франция не интересовалась этой частью Европы, однако теперь ситуация изменилась, указал сербский чиновник. Он также заметил, что покупка французских истребителей — важная часть сотрудничества, но Сербия обсуждает приобретение еще и французских радарных и ракетных систем, а также и разместила заказы на транспортные самолеты Airbus.

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На вооружении у воздушных сил Сербии стоят советские истребители МиГ-29, их срок службы истекает в 2030-х. В 2021 году, до начала на Украине полномасштабных боев, власти Сербии выбирали между закупками самолетов у Франции и России.

Но уже к 2023 году поставки запчастей из России стали почти невозможны, причем «не из-за русских», пояснял сербский президент Александр Вучич, указывая, что армия должна стать «намного, намного сильнее». Контракт на поставку Rafale планируется подписать в ближайшие пару месяцев.

Как отмечает FT, Вучич вызвал недовольство на Западе отказом присоединиться к международным санкциям против России, но по мере усиления давления разрешил отправлять сербские боеприпасы Украине (Белград подчеркивает, что сам не отправлял Киеву боеприпасы) и начал закупать вооружение не из Китая или России. Он также предупреждал, что в какой-то момент стране, возможно, придется присоединиться и к ограничительным мерам против Москвы.

«Мы прекрасно понимаем, какому беспрецедентному давлению подвергается руководство Сербии со стороны коллективного Запада», — оценивали ситуацию в Кремле.

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Теги
Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Сербия Франция истребители
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