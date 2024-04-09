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Политика ,  
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Вучич во Франции заявил о прогрессе в сделке по истребителям Rafale

Вучич заявил, что договорился с Макроном о покупке у Франции истребителей Rafale
Эмманюэль Макрон и&nbsp;Александр Вучич
Эмманюэль Макрон и Александр Вучич (Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters)

Cербия может заключить с Францией сделку о покупке 12 многоцелевых истребителей Rafale в ближайшее время. Об этом заявил сербский президент Александр Вучич в ходе визита в Париж.

«Ожидается, что контракт будет подписан в ближайшие два месяца и в присутствии президента Франции», — сказал Вучич (цитата по Reuters). Он пояснил, что достиг конкретных договоренностей с французским президентом Эмманюэлем Макроном.

В декабре 2021 года министр обороны Сербии Небойша Стефанович сообщил, что Вооруженные силы страны собираются закупить истребители и выбирают между российскими и французскими. Он отметил тогда, что Белград больше склоняется к Rafale, но окончательное решение будет принято только после тщательно анализа ситуации, поскольку «речь идет об очень дорогих вещах».

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Весной 2022 года президент Сербии заявил, что страна ведет переговоры с Францией о покупке 12 новых истребителей, а также с «еще одной страной о еще 12 самолетах», но подержанных. Он тогда не уточнил, о какой стране речь.

Летом 2023 года Вучич рассказал, что Сербия обсуждает с Францией цены на истребители и тип ракет, которые можно использовать на этих самолетах. По его словам, Париж не хотел бы продавать свою ракету класса «воздух — воздух» Meteor стране, не являющейся членом НАТО.

Вучич подчеркнул тогда, что покупка реактивных самолетов Rafale «сделала бы Сербию другой страной и гораздо большей силой». Президент назвал финансирование одной из проблем обсуждаемой сделки — он оценивал покупку истребителей в €3 млрд.

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Александр Вучич Сербия Франция Эмманюэль Макрон самолет
Макрон Эмманюэль фото

Макрон Эмманюэль

политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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