Житель Орска рассказал о последствиях наводнения в городе

Житель Орска Сергей в эфире программы ЧЭЗ на канале РБК рассказал, что его дом разрушен изнутри, восстановить его невозможно, а орчан заранее не предупреждали об эвакуации

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Житель Орска Сергей, рассказывая в эфире программы ЧЭЗ на телеканале РБК о последствиях паводка, сообщил, что его дом в микрорайоне Старый город, разрушен изнутри.

Сейчас уровень воды в этом районе — примерно по колено. «Когда мы плавали здесь в лодке, забирали животных, вода была до козырька чердака. То есть, полностью все под водой было, баня, гараж, все, от и до», — рассказал он. Утром 13 апреля вода в Урале в Орске снизилась до 699 см (опасный уровень составляет 700 см), а сутки спустя опустилась еще на 51 см, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Оренбургской области.

Отвечая на просьбу оценить ущерб, Сергей сказал, что его дом восстановить невозможно: «У нас ничего нет, мы все потеряли». По словам жителя Орска, еще одна проблема — мародеры, от которых хозяева вынуждены охранять свои дома.

Жители Орска оказались неготовы к паводку, заранее об этом нигде не предупреждали, сообщил Сергей: «Мы проснулись ночью, и вода была уже по колено. Все что успели — взять паспорта и сразу же эвакуироваться. <...> Не было об этом нигде сказано заранее».

Глава МЧС Александр Куренков заявлял в эфире телеканала «Россия 24» что эвакуация из Орска была объявлена неделю назад, а жители города «думали, что это шутки какие-то». Местные жители это опровергали; как передавал «Урал56.ру», в ряде районов, в частности, в Старом городе, эвакуация объявлялась только после прорыва дамбы, произошедшего 5 апреля. За несколько часов до прорыва мэр Орска Василий Козупица писал в своем телеграм-канале, что обследовал дамбу, «появление воды вблизи тела дамбы является следствием дренирования гидротехнического сооружения», и угрозы затопления нет. Однако в итоге затоплены оказались тысячи домов.

Директор компании «Спецстрой», которая строила дамбу, Сергей Комаров, назвал грызунов одной из возможных причин прорыва дамбы. Глава Минстроя Ирек Файзуллин не согласился с такой версией. Министр отметил, что у земляного вала была своя несущая конструкция и он был рассчитан на высоту воды не более 6 м, в то время как ее уровень составил более 10 м. 12 апреля МЧС сообщило о восстановлении участка дамбы.

По данным оренбургских властей, к утру 14 апреля в Орске вода ушла из 1230 домов с приусадебными участками.