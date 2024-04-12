МЧС сообщило о восстановлении участка дамбы в Орске

МЧС сообщило, что промытый ранее участок прорванной дамбы в Орске отсыпан. По последним данным ведомства, уровень воды в Урале в пределах города снизился на 30 см, до 798 см.

Фото: МЧС России

В Орске восстановили участок дамбы, который прорвало 5 апреля, сообщила пресс-служба МЧС. Глава ведомства Александр Куренков и полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров проверили работы по восстановлению защитной дамбы и осмотра гидротехнического сооружения.

«Промытый ранее участок отсыпан. Вода из реки Урал не поступает в жилые районы», — написали в пресс-службе. Для откачки воды с затопленных территорий используются мотопомпы и специализированная техника, включая насосно-рукавный комплекс «Шквал», который способен откачивать 350 л воды в секунду.

По последним данным МЧС, 5,182 тыс. жилых домов остаются подтопленными в Орске. В 13 пунктах временного размещения остаются 1,088 тыс. человек, из них 157 детей. Эвакуированы 2,556 тыс. человек, в том числе и 801 ребенок.

По информации ведомства, за сутки от воды в городе освободилось 791 строение, а уровень воды в реке Урал в пределах Орска снизился на 30 см, до 798 см.

Мэр Орска Василий Козупица сообщил, что 40 насосов уже прибыли в город, и еще 50 появятся в ближайшее время. По его словам, к ликвидации последствий ЧС на системах водоснабжения дополнительно привлечено более 50 человек и 20 единиц техники и это не предел.

Мэр подчеркнул, что к полудню по мск 12 апреля без воды остаются Северный микрорайон и 240-й квартал, потому что в сетях не хватает давления на эти территории. Там находятся бочки с водой для бытовых нужд, а волонтеры раздают местным жителям питьевую воду, заявил Козупица.

В Оренбургской области ввели ЧС регионального уровня 4 апреля. На следующий день в Орске прорвало дамбу. На фоне ухудшения ситуации правительственная комиссия 7 апреля отнесла паводок к ЧС федерального значения.

Население Орска составляет около 189 тыс. человек. Защитную дамбу ввели в эксплуатацию в 2010 году.

8 апреля директор компании «Спецстрой», которая строила дамбу, Сергей Комаров назвал грызунов одной из возможных причин прорыва дамбы. 11 апреля глава Минстроя Ирек Файзуллин не согласился с такой версией.

Министр подчеркнул, что у земляного вала была своя несущая конструкция и он был рассчитан на высоту воды не более 6 м, в то время как ее уровень составил более 10 м. «А это масса, умноженная на скорость. Это просто как разогнавшаяся машина ударила в эту конструкцию земляного вала», — объяснил он.