Уровень воды в Урале в Орске упал ниже опасной отметки

Уровень воды в Урале в Орске упал ниже опасной отметки

Орск (Фото: Reuters)

Вода в Урале в Орске снизилась до 699 см, сообщает пресс-служба правительства Оренбургской области во «ВКонтакте».

Опасный уровень реки Урал у города составляет 700 см. «Уровень реки Урал у Оренбурга достиг 11 м 87 см, у Орска — 699 см. За текущие сутки освободились от воды 1401 жилой дом и 1203 приусадебных участка в 7 населенных пунктах», — говорится в сообщении.

По данным оренбургского областного правительства, к вечеру 13 апреля подтоплены 11 665 жилых домов (из них 132 — многоквартирные) и 18 669 приусадебных участков.

Наиболее серьезные последствия от паводка в Оренбургской области зафиксировали в Орске. 5 апреля в городе прорвало дамбу, которая защищала город от подтоплений, в городе объявили эвакуацию. Пик наводнения прошел 9 апреля, ситуация с паводком стабилизируется.

На данный момент в городе проводят уборку территорий. Последствия паводка в городе ликвидируют 4,5 тыс. человек, работает 979 единиц техники, 256 плавсредств и 16 беспилотников.