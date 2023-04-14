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Медведев назвал Орбана молодцом за его слова о несуществующей Украине

Медведев: Украина никому не нужна, Орбан верно назвал ее экономически не существующей
Медведев похвалил Орбана за смелость заявить, что Украина не сможет существовать без западной финансовой помощи. По мнению замглавы Совбеза России, как только поддержка прекратится, Украина «закончится»
Виктор Орбан
Виктор Орбан (Фото: Olivier Matthys / Reuters)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан смело высказался, что «Украина — экономически не существующая страна», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в своем телеграм-канале.

«Молодец, смело и точно для европейского политика. Можно лишь добавить, что, как только закончится западное финансирование, закончится сама Украина. Она ведь никому не нужна», — написал он.

Орбан объяснил свое утверждение тем, что Киев значительно поддерживают в финансовом плане ЕС и США, а если они перестанут это делать, конфликт с Россией тут же прекратится. Экономическая помощь со стороны Запада Украине не может быть долгосрочной, отметил венгерский политик.

Глава правительства Венгрии неоднократно критиковал европейскую и американскую позицию в украинском вопросе. Он утверждал, что занимает не пророссийскую, а «провенгерскую» сторону. Вашингтон и Брюссель, как считает Орбан, представляют «международные провоенные группы интересов».

Политик говорил, что в поставках оружия Киеву лидеров западных государств охватила «военная лихорадка» и они даже близки к тому, чтобы рассмотреть возможность отправить «солдат союзных Украине стран» на ее территорию. Будапешт же не желает быть втянутым в боевые действия, отмечал Орбан. Санкции против России он называл «навязанными» Вашингтоном Брюсселю и приносящими ущерб Европе.

США критиковали Венгрию за сближение с Россией. Будапешт продолжает покупать у Москвы энергоресурсы, хотя ЕС в целом заявляет о преодолении энергетической зависимости от нее. Орбан не отрицал, что Венгрия в этом плане остается зависимой от России и потому сохраняет с ней связи, но допускал, что отношения придется пересмотреть из-за меняющихся геополитических реалий.

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