Орбан допустил пересмотр отношений с Россией

Венгрия может пересмотреть отношения с Россией в области внешней политики и экономики на фоне «изменения геополитических реалий», сообщил венгерский премьер Орбан

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (Фото: Robert Ghement / EPA / ТАСС)

Венгрии, возможно, придется пересмотреть свои отношения с Россией в будущем из-за меняющихся геополитических реалий. Об этом заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан, передает Bloomberg.

Он заявил о необходимости восстановить российско-европейские отношения после окончания конфликта на Украине, однако, по его словам, «это далеко от реальности».

«Вот почему Венгрии необходимо хорошенько подумать о том, какие отношения мы можем установить и поддерживать с Россией в области внешней политики и экономики в ближайшие 10-15 лет», — подчеркнул Орбан.

В то же время он указал, что Будапешт заинтересован в сохранении связей с Москвой, в том числе из-за «энергетической зависимости» Венгрии от России.

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