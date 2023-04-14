Орбан назвал Украину экономически не существующей страной

Если Запад прекратит финансировать Украину, то конфликт там закончится, считает Орбан. В долгосрочной перспективе ЕС не сможет продолжать поддерживать Киев, добавил венгерский премьер

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Украина — экономически не существующая страна, поскольку в финансовом плане ее поддерживают западные страны, заявил премьер-министр Виктор Орбан, передает Magyar Nemzet.

«Как только США и Евросоюз решат больше не финансировать деятельность украинского государства, [конфликт] тут же прекратится. На данный момент это не так, венгерские налогоплательщики также поддерживают Украину через общий европейский бюджет», — отметил Орбан.

По его словам, сейчас за счет Европы выплачиваются пенсии и зарплаты украинцам, идет поддержка госуправления и социальных сфер, но это не может продолжаться долгосрочно.

В начале прошлого декабря Будапешт заблокировал финансовую помощь для Киева в размере €18 млрд, из-за чего ЕС пришлось искать другие пути выделения средств. Глава правительства Венгрии позднее отметил, что в контексте конфликта на Украине занимает «провенгерскую сторону».

Орбан неоднократно критиковал позицию ЕС и США по Украине. Так, в феврале он назвал своими политическими противниками «международные провоенные группы интересов», куда включил и администрацию президента США Джо Байдена, а также «провоенных брюссельских бюрократов» и «международных спекулянтов, которые хотят нажиться во время войны», например миллиардера Джорджа Сороса (состояние, по данным Forbes, $6,7 млрд).

Венгерский премьер отмечал, что США «навязали» Европе свои интересы; это выразилось в том числе в западных санкциях, однако последние ударили по европейской экономике, а американскую не затронули. На фоне такой позиции Будапешта Вашингтон рассматривает возможность введения санкций против некоторых венгерских политиков, сообщила The Guardian.