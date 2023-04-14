CNN узнал подробности о подозреваемом в утечке данных Пентагона

Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
.
Лента новостей
Курс евро на 14 апреля
EUR ЦБ: 90 (+0,24) Инвестиции, 13 апр, 16:43 Курс доллара на 14 апреля
USD ЦБ: 81,68 (-0,42) Инвестиции, 13 апр, 16:43
Состояние владельца Louis Vuitton за день выросло на $12 млрд Бизнес, 00:58
Президент Кипра поручил узнать причины введения санкций против киприотов Политика, 00:46
Посол Антонов предложил сократить число американских журналистов в России Политика, 00:40
В Белоруссии ужесточили обвинение экс-главреду Nexta Протасевичу Политика, 00:11
CNN узнал подробности о подозреваемом в утечке данных Пентагона Политика, 00:09
Глава МАГАТЭ заявил о продолжающихся обстрелах в районе Запорожской АЭС Политика, 00:09
«Манчестер Юнайтед» на последних минутах упустил победу в 1/4 финала ЛЕ Спорт, 00:06
Скидки на РБК Pro
В период Марафона эффективной коммуникации. Успейте купить!
Купить со скидкой
Маск запустил программу монетизации в Twitter Технологии и медиа, 00:03
Минфин предложил разрешить экспортерам получать авансы наличными Экономика, 00:00
Посол заявил, что США пообещали Лаврову холодный прием Политика, 13 апр, 23:49
WP узнала об испытаниях Китаем гиперзвуковой ракеты большей дальности Политика, 13 апр, 23:41
Нуланд допустила передачу Украине замороженных резервов Банка России Политика, 13 апр, 23:30
Власти назвали причину отключения света в домах близ Останкино Общество, 13 апр, 23:26
Зеленский назначил главой Луганской обладминистрации полковника полиции Политика, 13 апр, 23:15
Политика ,  
0 

CNN узнал подробности о подозреваемом в утечке данных Пентагона

CNN: подозреваемый в утечке данных Пентагона Тейшейра поступил на службу в 2019 году
Подозреваемый в утечке секретных данных, 21-летний Джек Тейшейра, имеет звание военнослужащего ВВС США 1-го класса, а также удостоен медали за достижения ВВС. ФБР задержало его ранее 13 апреля, сегодня он предстанет перед судом

Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона 21-летний Джек Тейшейра поступил на службу в сентябре 2019 года и числился в подразделении кибертранспортных систем, пишет CNN со ссылкой на послужной список арестованного, опубликованный ВВС США.

Упомянутое подразделение занимается, в частности, обеспечением нормальной работы «обширной и глобальной коммуникационной сети» военно-воздушных сил.

Тейшера — военнослужащий ВВС США 1-го класса, это третье звание в табеле о рангах для данного вида Вооруженных сил. Кроме того, у него есть медаль за достижения ВВС США, однако эта награда является стандартной для военных с данным сроком службы.

ФБР задержало 21-летнего Джека Тейшейру ранее 13 апреля. Это произошло после публикации материала в The New York Times, в котором газета назвала Тейшейру администратором игрового чата, через который слили секретные документы США.

Чат назывался Thug Shaker Central, в нем со времен карантина из-за пандемии коронавируса общались 20–30 человек, в основном дети и подростки. Как пишет издание, они разделяли общее увлечение оружием, расистскими мемами и видеоиграми.

CNN узнал подробности о подозреваемом в утечке данных Пентагона
Video

Читайте на РБК Pro
Акционеры из недружественных стран игнорируют собрания: что делать
«Получаем смешанные сигналы». Кто выиграет от банковского кризиса в США
Как перестать нервничать во время поиска работы: 5 советов
В России вырос объем дебиторского долга. Как обеспечить выплату

О масштабной утечке разведданных США стало известно в начале апреля: в Сети оказались документы Пентагона по Украине, Южной Корее, Израилю и другим странам.

Новая партия разведданных датирована второй половиной февраля. Бóльшая часть сведений получена из перехваченных американскими спецслужбами сообщений.

Politico ранее писало, что союзники США в Европе и на Ближнем Востоке из-за утечки документов «сбиты с толку и разочарованы». «Я не могу вспомнить время, когда был такой объем утечки с таким количеством достоверной информации, которая была просто размещена в социальных сетях», — рассказал газете экс-аналитик американской разведки.

The Guardian называла утечку «верхушкой айсберга», а Reuters отмечал, что американские следователи рассматривали четыре основные причины произошедшего — от недовольства сотрудника до намеренного саботажа с целью подорвать нацбезопасность США. Агентство отмечает, что это самая крупная утечка секретных данных с 2013 года, когда на сайте WikiLeaks было выложено свыше 700 тыс. секретных документов и видеофайлов.

Весенние скидки в Лэтуаль
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
...
Купить
Реклама, ООО "АЛЬКОР и КО", ОГРН 1027739498324. Г.МОСКВА, 119261, ЛЕНИНСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 72/2
Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
ВВС США утечка США Пентагон подозреваемый
Материалы по теме
Кадры задержания подозреваемого в утечке секретных документов Пентагона
Политика
ФБР задержало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона
Политика
В ООН опровергли «мягкость» Гутерриша по отношению к России
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter