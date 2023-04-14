CNN узнал подробности о подозреваемом в утечке данных Пентагона

CNN: подозреваемый в утечке данных Пентагона Тейшейра поступил на службу в 2019 году

Подозреваемый в утечке секретных данных, 21-летний Джек Тейшейра, имеет звание военнослужащего ВВС США 1-го класса, а также удостоен медали за достижения ВВС. ФБР задержало его ранее 13 апреля, сегодня он предстанет перед судом

Подозреваемый в утечке секретных документов Пентагона 21-летний Джек Тейшейра поступил на службу в сентябре 2019 года и числился в подразделении кибертранспортных систем, пишет CNN со ссылкой на послужной список арестованного, опубликованный ВВС США.

Упомянутое подразделение занимается, в частности, обеспечением нормальной работы «обширной и глобальной коммуникационной сети» военно-воздушных сил.

Тейшера — военнослужащий ВВС США 1-го класса, это третье звание в табеле о рангах для данного вида Вооруженных сил. Кроме того, у него есть медаль за достижения ВВС США, однако эта награда является стандартной для военных с данным сроком службы.

ФБР задержало 21-летнего Джека Тейшейру ранее 13 апреля. Это произошло после публикации материала в The New York Times, в котором газета назвала Тейшейру администратором игрового чата, через который слили секретные документы США.

Чат назывался Thug Shaker Central, в нем со времен карантина из-за пандемии коронавируса общались 20–30 человек, в основном дети и подростки. Как пишет издание, они разделяли общее увлечение оружием, расистскими мемами и видеоиграми.

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О масштабной утечке разведданных США стало известно в начале апреля: в Сети оказались документы Пентагона по Украине, Южной Корее, Израилю и другим странам.



Новая партия разведданных датирована второй половиной февраля. Бóльшая часть сведений получена из перехваченных американскими спецслужбами сообщений.

Politico ранее писало, что союзники США в Европе и на Ближнем Востоке из-за утечки документов «сбиты с толку и разочарованы». «Я не могу вспомнить время, когда был такой объем утечки с таким количеством достоверной информации, которая была просто размещена в социальных сетях», — рассказал газете экс-аналитик американской разведки.

The Guardian называла утечку «верхушкой айсберга», а Reuters отмечал, что американские следователи рассматривали четыре основные причины произошедшего — от недовольства сотрудника до намеренного саботажа с целью подорвать нацбезопасность США. Агентство отмечает, что это самая крупная утечка секретных данных с 2013 года, когда на сайте WikiLeaks было выложено свыше 700 тыс. секретных документов и видеофайлов.