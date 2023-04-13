ФБР задержало подозреваемого в утечке секретных данных Пентагона

Фото: Bill Pugliano / Getty Images

Сотрудники Федерального бюро расследований США (ФБР) задержали подозреваемого по делу об утечке данных американского оборонного ведомства, сообщает The New York Times со ссылкой на заявление ФРБ.

В спецслужбе не называли имя задержанного, однако отметили, что задержание было проведено после обыска в доме в Норт-Дайтоне (Массачусетс, США).

Ранее NYT писала, что администратором игрового чата, через который слили секретные документы США, был 21-летний член разведывательного подразделения Национальной гвардии ВВС в Массачусетсе по имени Джек Тейшейра. Источник газеты подтвердил, что ФБР задержало именно его.

Материал дополняется.







