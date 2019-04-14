СМИ сообщили о крушении в Ливии самолета армии Хафтара

По данным арабской редакции телеканала Sky News, пилот, находившийся в момент аварии на борту истребителя, успел катапультироваться. Были ли причастны к крушению самолета силы правительства нацединства Ливии, источники не уточняют

Фото: Esam Omran Al-Fetori / Reuters

В районе Айн-Зары к югу от Триполи разбился военный самолет ​сил возглавляемой фельдмаршалом Халифой Хафтаром Ливийской национальной армии, передает Reuters со ссылкой на военные источники. Также об этом без указания собеседников сообщают арабская редакция телеканала Sky News и Al Arabiya.

По информации последнего, военные самолеты базирующегося в Триполи правительства национального единства подвергли бомбардировке несколько позиций Ливийской национальной армии в окрестностях дворца Бен Гашира и в районе Айн-Зары. Были ли они причастны к крушению самолета сил Хафтара, телеканал не уточняет. Также не делает этого и Sky News. Пилот, находившийся на борту упавшего самолета, по его данным, выжил: он вовремя катапультировался из истребителя.

Представитель ​правительства национального единства Мухаммед Кануну «РИА Новости», в свою очередь, сообщил, что именно их войска сбили самолет армии Хафтара в Триполи. Истребитель Ливийской национальной армии, по его словам, атаковал войска на юге ливийской столицы — в Вади Эр-Рабиа. Остальных деталей о случившемся он не привел.​​

Силы правительства национального единства республики, напоминает Sky News, уже несколько дней проводят операцию «Достоинство Ливии». Она, отмечает телеканал, направлена на то, чтобы освободить Триполи от «вооруженных групп, которые получают иностранную поддержку». Также 7 апреля эти силы начали операцию «Вулкан гнева». Она стартовала после того, как Хафтар объявил о начале наступления на столицу Ливии.