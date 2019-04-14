Зеленский заявил о готовящейся против него провокации на дебатах

Противники Зеленского готовят провокацию против него на дебатах с Петром Порошенко, которые должны пройти на стадионе «Олимпийский». Поэтому 14 апреля на дебаты он не пойдет, заявил кандидат в президенты Украины журналистам

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Владимир Зеленский в интервью агентство «Новини Украины» заявил, что его противники готовят против него провокацию на стадионе «Олимпийский». Видео с интервью, снятым в гостинице, где жил Зеленский в Париже, опубликовано агентством на YouTube.

«Когда-нибудь, после всех этих выборов, на свет прольется информация, как на НСК «Олимпийский» кто-то против меня готовил провокацию. Я туда не поеду. Получил такую секретную информацию. Сейчас не готов о ней говорить. Когда вы узнаете эту информацию, вы меня поймете», — рассказал Зеленский.

Отвечая на вопрос, почему он не стал сдавать анализы на алкоголь и наркотики вместе с Порошенко, на НСК «Олимпийский», Зеленский также объяснил это возможностью провокации. «Я знаю пару лабораторий, которые берут анализы... Я действительно не хотел ехать на НСК, по причине очень простой — я не знал, что там будут делать с моими анализами потом», — сказал он. Кандидат в президенты подчеркнул, что не намерен обращаться в правоохранительные органы и передавать им информацию от собственных источников, поскольку не уверен полностью в ее достоверности: «Я никого не обвиняю, быть может информация, которую я получил за день до этого — это брехня. Поэтому я никого не обвиняю и в полицию не обращался».

Зеленский послал вызов Порошенко на дебаты 3 апреля, после завершения первого тура выборов, в котором актер занял первое место. Лидер голосования назначил Порошенко условия встречи: дебаты должны пройти на крупнейшей спортивной арене Украины, их трансляция должна идти вживую. Кроме того, участники должны будут сдать тесты на алкоголь и наркотики.

5 апреля Зеленский и Порошенко сдали анализы. ​Предварительное исследование показало, что в их моче и крови следы наркотических веществ отсутствуют. Порошенко сдавал анализы в медцентре при стадионе «Олимпийский», результаты оглашал главный врач Киевской городской наркологической клинической больницы «Социотерапия». Зеленский, в свою очередь, сдавал анализы в частной медлаборатории. Оба теста показали отсутствие следов алкоголя и наркотиков.