Порошенко пригласил Зеленского на очередные дебаты 15 апреля

Лидер Украины Петр Порошенко пригласил кандидата в президенты Владимира Зеленского на очередные дебаты в понедельник, 15 апреля, в эфир ICTV «Свобода слова». Об этом он заявил на пресс-конференции, которую транслировал «112 Украина».

«Я сделаю все, чтобы дебаты состоялись», — заявил он после несостоявшихся дебатов на стадионе «Олимпийский» 14 апреля.

Порошенко отметил, что и его и Зеленского пригласили в утренний эфир ICTV «Свобода слова», где они могли бы провести дебаты. Украинский президент добавил, что если у Зеленского вновь не получится приехать на дебаты 15 апреля, тогда он приглашает его подискутировать 16 апреля.

По его словам, проведение дебатов — это «вопрос уважения к гражданам Украины», поэтому Порошенко призвал Зеленского не «отсиживаться», а «реализовать права украинцев» и рассказать им свою программу.