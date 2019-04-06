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Amazon $2 200 (+19,72%) прогноз Morgan Stanley к 04.04.20 Купить
Walt Disney $142 (+24,34%) прогноз Goldman Sachs к 04.04.20 Купить
Интер РАО ЕЭС ₽8,7 (+139,83%) прогноз ВТБ Капитал к 04.04.20 Купить
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Экономика ,  
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Белый дом сообщил о достижении прогресса в переговорах по торговле с КНР

США и Китай смогли достигнуть прогресса в переговорах по ряду ключевых проблем в ходе очередного этапа американо-китайских переговоров, прошедших в Вашингтоне с 3 по 5 апреля. Стороны условились продолжать вести постоянные контакты, сообщили в пресс-службе Белого дома.

«Руководители, заместители министров и члены делегаций намерены поддерживать постоянные контакты для решения остающихся вопросов», — говорится в сообщении.

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Отмечается, что стороны обсуждали вопросы интеллектуальной собственности, передачи технологий, а также нетарифные барьеры, сельское хозяйство, услуги, закупки и правовую сферу.

Накануне президент США Дональд Трамп допустил, что в течение четырех недель КНР и США заключат торговое соглашение. Возможное соглашение он охарактеризовал как «что-то очень монументальное».

В феврале Трамп анонсировал встречу с Си Цзиньпином на своей вилле во Флориде для заключения торговой сделки. Как сообщала газета The Wall Street Journal, переговоры должны были состояться в конце марта. Предполагалось, что США снимут с китайских товаров часть ограничений, введенных в середине 2018 года, в обмен на отмену со стороны Китая тарифов на товары химической и автомобильной промышленности и сельхозпродукцию из США, которые Пекин ввел в ответ на действия Вашингтона.

Теги: Белый дом, торговые отношения, КНР
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