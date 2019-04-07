FT заявила о вхождении мировой экономики в этап «синхронного замедления»

В начале 2019 года МВФ и Всемирный банк ухудшили прогнозы по росту крупнейших экономик мира. Эксперты оценили базовые экономические показатели и пришли к выводу, что мировая экономика находится на пороге «синхронного замедления»

Порт Гамбурга, Германия (Фото: Fabian Bimmer / Reuters)

Апрельское исследование издания The Financial Times и аналитического центра Brookings показывает, что для глобальной экономики наступил период «синхронного замедления». Полный текст исследования размещен на сайте Brookings.

Индикаторы настроений субъектов экономики и базовые статистические показатели ухудшаются. Пока речь не идет о наступлении рецессии, однако темпы глобального экономического роста снижаются, и этот процесс сложно обратить вспять. Значимое влияние на негативные показатели оказывают геополитическая неопределенность и торговые войны.

В странах с развитой экономикой, констатируют авторы отчета, сохраняется высокий уровень госдолга. Это препятствует применению налоговых и бюджетных методов стимулирования роста экономики. В США снижаются темпы роста таких базовых показателей, как занятость и розничные продажи. В конце марта эксперты обратили внимание на инверсию кривой доходности в госбумагах США: доходность трехмесячных казначейских векселей США впервые с 2007 года превысила ставки по десятилетним гособлигациям. Это, как в 2018 году указывали авторы исследования Федерального резервного банка Сан-Франциско, может быть индикатором предстоящей экономической рецессии.

Темпы экономического роста в Европе снижаются вслед за экономикой Германии, которую авторы называют «локомотивом еврозоны». 31 января Министерство экономики и энергетики Германии резко сократило прогноз по росту экономики страны с 1,8 до 1% в 2019 году, связав это с последствиями Brexit и торговыми конфликтами США и Китая.