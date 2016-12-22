НАТО поддержало ракетные удары по Сирии

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступил с заявлением о поддержке альянсом ракетных ударов по Сирии. Заявление опубликовано на сайте организации.
«Я поддерживаю действия, предпринятые Соединенными Штатами, Великобританией и Францией в отношении объектов, связанных с химическим оружием сирийского режима. Это сократит возможности режима по дальнейшим химатакам на население Сирии», — говорится в заявлении.
Генсек НАТО особо подчеркнул, что альянс «считает использование химического оружия угрозой международному миру и безопасности». С целью защиты конвенции о запрещении химического оружия требуются «совместный и эффективный ответ международного сообщества», заявил Столтенберг.
Удары по Сирии были нанесены силами США, Великобритании и Франции в ночь на 14 апреля. В частности, ракетным и авиационным ударам подверглись цели в столице Сирии, Дамаске. Сирийское государственное агентство САНА сообщило о действиях армии страны по отражению ударов. Согласно сообщению сирийского государственного телевидения, системам ПРО удалось сбить 13 крылатых ракет к югу от Дамаска.