Келлог объяснил обещание Трампа завершить украинский конфликт за 24 часа

Келлог: Трамп не уточнял, когда он завершит конфликт на Украине за 24 часа

Трамп, заявляя о планах завершить конфликт на Украине за сутки, не уточнял день и год, когда это произойдет, сказал его спецпосланник. Сам президент в начале января выразил надежду, что результат появится уже в ближайшие полгода

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Президент США Дональд Трамп обещал завершить украинский конфликт за 24 часа, но не уточнил, в какой именно день, пошутил его спецпосланник по Украине Кит Келлог на мероприятии Совета по международным отношениям под названием «Обезопасить будущее Украины».

«Президент сказал, что положит конец войне в течение 24 часов, но не сказал, в какой день и в каком году», — отметил он, после чего в зале раздался смех.

Келлог назвал важным то, что Трамп начал переговоры с российской стороной, в том числе созвонился с президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что таким образом удалось узнать хотя бы предварительный «список условий» Москвы. То же самое делается и с украинской стороной — таким образом можно дать Трампу картину требований обеих стран.

Келлог в переговорном механизме участвует в контактах только с Украиной и Европой.

Трамп в ходе своей предвыборной кампании не раз утверждал, что сможет завершить конфликт на Украине за сутки. В одном из таких случаев он объяснял, что свяжется с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским и потребует от них прекратить боевые действия, пригрозив России в противном случае нарастить помощь Украине.

5 марта, выступая перед конгрессом, Трамп сказал, что «сейчас время завершить эту бессмысленную войну». Он сообщил о готовности Украины «как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир», а также подписать соглашение с США о полезных ископаемых. Его заключение сорвалось после перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля касательно урегулирования конфликта.

В начале января Трамп оценивал возможные сроки завершения боевых действий в полгода. Келлог через несколько дней после этого сказал, что на «личном и профессиональном» уровне хотел бы установить для себя срок в сто дней, когда можно было бы достичь результатов в разрешении конфликта.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что достижение целей Москвы на Украине дипломатическим путем является предпочтительным способом урегулирования, но это должно включать обеспечение безопасности России.