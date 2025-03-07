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Военная операция на Украине ,  
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Келлог объяснил обещание Трампа завершить украинский конфликт за 24 часа

Келлог: Трамп не уточнял, когда он завершит конфликт на Украине за 24 часа
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Военная операция на Украине
Трамп, заявляя о планах завершить конфликт на Украине за сутки, не уточнял день и год, когда это произойдет, сказал его спецпосланник. Сам президент в начале января выразил надежду, что результат появится уже в ближайшие полгода

Келлог объяснил обещание Трампа завершить украинский конфликт за 24 часа
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Президент США Дональд Трамп обещал завершить украинский конфликт за 24 часа, но не уточнил, в какой именно день, пошутил его спецпосланник по Украине Кит Келлог на мероприятии Совета по международным отношениям под названием «Обезопасить будущее Украины».

«Президент сказал, что положит конец войне в течение 24 часов, но не сказал, в какой день и в каком году», — отметил он, после чего в зале раздался смех.

Келлог назвал важным то, что Трамп начал переговоры с российской стороной, в том числе созвонился с президентом Владимиром Путиным. Он добавил, что таким образом удалось узнать хотя бы предварительный «список условий» Москвы. То же самое делается и с украинской стороной — таким образом можно дать Трампу картину требований обеих стран.

Келлог в переговорном механизме участвует в контактах только с Украиной и Европой.

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Фото:Александр Полегенько / ТАСС

Трамп в ходе своей предвыборной кампании не раз утверждал, что сможет завершить конфликт на Украине за сутки. В одном из таких случаев он объяснял, что свяжется с Путиным и украинским президентом Владимиром Зеленским и потребует от них прекратить боевые действия, пригрозив России в противном случае нарастить помощь Украине.

5 марта, выступая перед конгрессом, Трамп сказал, что «сейчас время завершить эту бессмысленную войну». Он сообщил о готовности Украины «как можно скорее сесть за стол переговоров, чтобы приблизить долгосрочный мир», а также подписать соглашение с США о полезных ископаемых. Его заключение сорвалось после перепалки Трампа и Зеленского в Белом доме 28 февраля касательно урегулирования конфликта.

В начале января Трамп оценивал возможные сроки завершения боевых действий в полгода. Келлог через несколько дней после этого сказал, что на «личном и профессиональном» уровне хотел бы установить для себя срок в сто дней, когда можно было бы достичь результатов в разрешении конфликта.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков говорил, что достижение целей Москвы на Украине дипломатическим путем является предпочтительным способом урегулирования, но это должно включать обеспечение безопасности России.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Кит Келлог Дональд Трамп Украина
Дональд Трамп фото

Дональд Трамп

политик, президент США
14 июня 1946 года
Кит Келлог фото

Кит Келлог

политик, военный, спецпосланник президента США по урегулированию на Украине
12 мая 1944 года
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