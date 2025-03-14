 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Лукашенко заявил, что Путину «тайком» звонили с Украины

Лукашенко: Путину тайком звонили с Украины
Сюжет
Военная операция на Украине
Путину поступали звонки с Украины, это была непубличная договоренность о контактах, рассказал Лукашенко. Он не раскрыл, кто звонил, но допустил, что это расскажет Путин
Александр Лукашенко
Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Некоторые украинские деятели звонили президенту Владимиру Путину, это закрытая информация, но возможно, глава государства расскажет, от кого были эти звонки, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«На Украине кто договороспособный? Никто. А мы же все равно разговариваем с ними. Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Ну, мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее. Хотя я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это непубличная была договоренность, что они будут говорить», — сказал Лукашенко.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

Лукашенко исключил вхождение Белоруссии в состав России в ближайшее время
Политика

13 марта белорусский президент прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Перед ними Лукашенко заявил, что у России в контексте конфликта на Украине на руках «большие козыри». По его мнению, у США нет четкого плана по урегулированию конфликта, они «зондируют почву: «А что эти хотят, а что эти? На этих можно надавить, а на этих нет». Как отметил белорусский президент, Вашингтон решил надавить на Киев, потому что против Москвы уже введено много санкций.

Путин считает, что Зеленский нелегитимный президент, так как срок его полномочий истек в мае прошлого года. «Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский. — РБК) не имеет права ничего подписывать», — говорил глава государства.

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта прошлого года, но из-за введенного в стране военного положения их отменили. Законодательство Украины прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.

В 2023 году были отменены и выборы в парламент Украины, которые должны были состояться в октябре, исходя из тех же соображений. Но Путин называл легитимным органом власти именно Раду. Ее спикер Руслан Стефанчук возражал, что Зеленский остается легитимным до избрания нового президента согласно Конституции.

Читайте РБК в Telegram.

«Мы провели очень хорошие и продуктивные переговоры с Путиным» — Трамп

Путин назвал условие прекращения боевых действий

ЕС исключил из санкционных списков министра и несколько бизнесменов

Лукашенко заявил, что объединения России и Белоруссии в ближайшее время не произойдет

«Орешник» скоро поступит на вооружение белорусской армии

Собянин рассказал об изменениях в «Лужниках»

Квартиры до ₽5 млн: что можно купить за такую сумму в Москве

Где и сколько в России редкоземельных металлов. Инфографика

Apple внедрит новую функцию в AirPods

Как изменятся ПДД для самокатов

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Персоны
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
При участии
Полина Химшиашвили
Владимир Путин Украина Александр Лукашенко
Александр Лукашенко фото

Александр Лукашенко

политик, президент Белоруссии
30 августа 1954 года
Владимир Путин фото

Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
Материалы по теме
Лукашенко рассказал, как заставлял своих губернаторов «походить по говну»
Политика
Лукашенко обсудил с Путиным военное сопровождение грузов на Балтике
Политика
Лукашенко ответил на критику смены правительства словами «мы не вечные»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 15 марта
EUR ЦБ: 93,61 (-0,65) Инвестиции, 17:45 Курс доллара на 15 марта
USD ЦБ: 85,57 (-1,05) Инвестиции, 17:45
Рубио назвал встречу Путина и Уиткоффа позитивной и продуктивнойПолитика, 20:00
Главреда «Вечерних ведомостей» снова арестовали на 14 сутокПолитика, 19:53
Рубио заявил об улучшении положения на переговорах по урегулированиюПолитика, 19:51
СК проверит данные о побоях первоклассницы учительницей в ЛипецкеОбщество, 19:49
Путин ответил на призыв Трампа пощадить бойцов ВСУ в Курской области⁠Политика, 19:45
Токаев призвал к объективной оценке советского прошлогоПолитика, 19:42
Матч Российской премьер-лиги назвали «Кубком эль-пластико»Спорт, 19:29
Как собрать команду, которая не потеряет ваши деньги
Интенсив РБК Pro об ошибках основателя — присоединяйтесь
Подробнее
После стрельбы у детсада в Новой Москве завели дело о хулиганствеГород, 19:23
Лукашенко заявил, что Путину «тайком» звонили с УкраиныПолитика, 19:10
«Русал» поэтапно купит 50% глиноземного завода в ИндииБизнес, 19:08
ЦСК ВВС сообщил о домашнем аресте гендиректора по делу о вымогательствеСпорт, 19:05
В «Нафтогазе» назвали серьезными повреждения мощностей для добычи газаПолитика, 19:05
Рейс Сочи — Москва вернулся на стоянку из-за сработавшей сигнализацииОбщество, 19:04
Зеленский отреагировал на убийство националиста Ганула в ОдессеПолитика, 18:59