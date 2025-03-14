Лукашенко заявил, что Путину «тайком» звонили с Украины

Путину поступали звонки с Украины, это была непубличная договоренность о контактах, рассказал Лукашенко. Он не раскрыл, кто звонил, но допустил, что это расскажет Путин

Александр Лукашенко (Фото: пресс-служба Президента Республики Беларусь)

Некоторые украинские деятели звонили президенту Владимиру Путину, это закрытая информация, но возможно, глава государства расскажет, от кого были эти звонки, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко.

«На Украине кто договороспособный? Никто. А мы же все равно разговариваем с ними. Надо разговаривать с теми, кто этого хочет. Ну, мы не видим такого страстного желания разговаривать с нами, с Россией и так далее. Хотя я не буду говорить, пусть Владимир Владимирович скажет. Он разговаривал с ними. Они ему звонили, рассказывали. Он разговаривал с некоторыми. Это непубличная была договоренность, что они будут говорить», — сказал Лукашенко.

РБК обратился за комментарием к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову.

13 марта белорусский президент прибыл в Москву на переговоры с Путиным. Перед ними Лукашенко заявил, что у России в контексте конфликта на Украине на руках «большие козыри». По его мнению, у США нет четкого плана по урегулированию конфликта, они «зондируют почву: «А что эти хотят, а что эти? На этих можно надавить, а на этих нет». Как отметил белорусский президент, Вашингтон решил надавить на Киев, потому что против Москвы уже введено много санкций.

Путин считает, что Зеленский нелегитимный президент, так как срок его полномочий истек в мае прошлого года. «Вести переговоры можно с кем угодно, только в силу своей нелегитимности он (Зеленский. — РБК) не имеет права ничего подписывать», — говорил глава государства.

Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта прошлого года, но из-за введенного в стране военного положения их отменили. Законодательство Украины прямо запрещает в этих условиях менять Конституцию, избирать президента, Раду и органы местного самоуправления.

В 2023 году были отменены и выборы в парламент Украины, которые должны были состояться в октябре, исходя из тех же соображений. Но Путин называл легитимным органом власти именно Раду. Ее спикер Руслан Стефанчук возражал, что Зеленский остается легитимным до избрания нового президента согласно Конституции.