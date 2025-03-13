Лукашенко заявил об отсутствии у Америки четкого плана мира на Украине

Александр Лукашенко (Фото: Александр Земляниченко / AP Photo / Reuters)

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что у Соединенных Штатов отсутствует конкретная стратегия по урегулированию конфликта на Украине. Об этом он сообщил журналистам в Кремле перед встречей с президентом России Владимиром Путиным.

«Абсолютно точно могу сказать, что у американцев нет никакого плана по конфликту в Украине. Они просто зондируют почву: «А что эти хотят, а что эти? На этих можно надавить, а на этих нет», — отметил Лукашенко.

Таким образом он прокомментировал предложение о перемирии, обсуждавшееся на переговорах между Киевом и Вашингтоном в Джидде, подчеркнув, что США пока не предпринимают конкретных шагов для достижения мира.

Президент Белоруссии прибыл в Москву 13 марта для переговоров с Путиным, Встреча лидеров двух стран проходит в Зеленой гостиной Большого Кремлевского дворца.

Как уточнили в пресс-службе Кремля, это первый зарубежный визит Лукашенко после его переизбрания. В ходе переговоров лидеры России и Белоруссии намерены обсудить развитие двусторонних отношений, интеграционные процессы в рамках Союзного государства, а также ключевые вопросы международной повестки.

По итогам встречи планируется подписание ряда совместных документов.